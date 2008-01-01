Жара отступит — в Латвию движется арктический воздух

Новости Латвия | 1 июня 2018 | 20:39

Хотя грядущие выходные будут жаркими, если верить синоптическим прогнозам, на следующей неделе в Латвию хлынет холодный воздух из Арктики.

В субботу и воскресенье в Латвии будет господствовать солнечная погода, однако местами возможны осадки и даже грозы. Наиболее вероятна непогода в Латгалии.

Но если на выходных воздух разогреется до +26..+28 градусов, в ночь на вторник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, после чего днем температура уже не поднимется выше +13..+18 градусов. Кроме того, во вторник возможны дожди и град.

По ночам на следующей неделе будет существенно холодать, а трава может покрыться инеем. На большей части территории Латвии возможны краткосрочные осадки, но нехватка влаги сохранится.

LSM