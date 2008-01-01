В воскресной школе «Вясёлка» прозвучал последний звонок

Новости Культура | 1 июня 2018 | 14:50

Рисунок Николая Садовского (Беларусь, Глубокский район) Рисунок Николая Садовского (Беларусь, Глубокский район)

27 мая 2018 года в белорусской воскресной школе «Вясёлка» состоялся праздник «Последнего звонка». На необычный, последний, открытый урок в этом учебном году были приглашены Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе В.В. Климов, консул А.В. Струневская, учитель Государственного учреждения образования «Браславская гимназия" В.И. Черкас вместе с ученицей.

Праздник "Последний звонок" начался интересным уроком, который посвятили творчеству знаменитого белорусского детского писателя - Янке Мавру, уроженцу Латвии. В этом году мы отмечаем его 135 лет со дня рождения. Дети вспоминали то, что уже изучали о писателе, некоторая информация была для них новой. Весь урок сопровождался компьютерной презентацией на экране. Ученики отвечали на вопросы, составляли пазлы по книгам Я.Мавра, решали кроссворд. Помогали детям их родители.

В конце занятия были подведены итоги Международного конкурса рисунков по повести "Полесские робинзоны" Янки Мавра, который поддержали Центр белорусской культуры, отделы образования Браславского и Глубокского районов.

В возрастной группе 13-16 лет диплом за I место получила Толстик Виктория из Глубокского района, за II – Черновы Надежда и Марина (белорусская воскресная школа «Вясёлка», Даугавпилс).

В возрастной группе 9-12 лет диплом за I место - Черкас Анастасия из Браслава, II - Садовский Николай из Глубокского района, III - Марченко Элеонора, Донесевич Вероника («Вясёлка», Даугавпилс).

Всем детям были вручены благодарности за участие в конкурсе. Победители получили памятные подарки от общества "Уздым", Центра белорусской культуры и Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе.

В белорусской воскресной школе «Вясёлка» прозвучал последний звонок. В этом году школу закончили Каролина Казачонок, Надежда Чернова, Марина Чернова. Право дать последний звонок было предоставлено самой маленькой ученицы - Александре Лазовика вместе с мамой. София Близнакова и Дарина Ростовска поздравили выпускников латышской народной песней в переводе на белорусский язык поэта Станислава Володько.

Поскольку программа «Белорусская воскресная школа» теперь лицензирована, в этом году мы впервые вручили детям дипломы об окончании школы. Выпускники получили подарки от Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и общества "Уздым". Со словами поздравления выступили Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов, консул Антонина Струневская, родители и гости праздника.

Прозвучал последний звонок!

Но впереди у «Вясёлки» еще много идей, планов, сотрудничества, в том числе со школами в Беларуси.

Так, с учителями Браславской гимназии Белорусская воскресная школа «Вясёлка» встречается не первый раз. Педагоги гимназии участвовали в международном семинаре по вопросам развития белорусской школы, который состоялся в 2015 году в Даугавпилсе. А потом по приглашению администрации Браславской гимназии воспитанники школы «Вясёлка» вместе с родителями и учительницей Ольгой Павлович приняли участие в международном лингвокультурологическом лагере в январе 2017 года в Браславе.

В апреле 2018 года проект Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» под названием «Развитие белорусской воскресной школы» получил софинансирование Даугавпилсской городской думы.

В рамках данного проекта проведены поездка школьной команды на спартакиаду в Ригу, международный конкурс рисунков по творчеству писателя Янки Мавра и мероприятие «Последний звонок», началась подготовка юных робинзонов к летнему походу.

Материал подготовили:

учительницы белорусской воскресной школы "Вясёлка" Л.Синякова и А.Родионова

