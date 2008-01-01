Пятница, 1 июня: лето началось

Новости Латвия | 1 июня 2018 | 08:16

Сегодня столбик термометра будет на отметке от +19 до +25 градусов. Ветер ожидается слабый, весь день солнечно.

Понемногу прогреваются и водоемы страны, так, в среднем там температура составляет +17... +22 градуса, а в некоторых южных озерах — и до +26.

В Риге — до +24, ветра также не будет.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM