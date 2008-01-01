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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 июня
Международный день защиты детей
Именины:
Бернедине, Бирута, Майрита / Анастасия, Дмитрий
Гороскоп на день
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Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто, посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется отказаться.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 июня 2018 | 08:16
Пятница, 1 июня: лето началось
Сегодня столбик термометра будет на отметке от +19 до +25 градусов. Ветер ожидается слабый, весь день солнечно.
Понемногу прогреваются и водоемы страны, так, в среднем там температура составляет +17... +22 градуса, а в некоторых южных озерах — и до +26.
В Риге — до +24, ветра также не будет.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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