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Этот день должен быть удачным. Он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодняшний день вы сможете подчистить почти все хвосты.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 31 мая 2018 | 22:37
Ушли в мир иной...
Со 23 по 15 мая 2018 года в Даугавпилсском загсе была выдана 23 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Afanasjevs Jurijs (10.07.1959 - 23.05.2018)
Dreiska Terēsija (03.11.1934 - 22.05.2018)
Fiļipovs Viktors (01.08.1941 - 24.05.2018)
Gasperovičs Ivans (11.04.1957 - 27.05.2018)
Karpuhins Aleksandrs (05.07.1952 - 27.05.2018)
Kostareva Irina (27.09.1944 - 28.05.2018)
Kozenko Anna (17.04.1939 - 22.05.2018)
Kozminiha Leokādija (19.06.1932 - 27.05.2018)
Kukle Tatjana (12.11.1934 - 28.05.2018)
Kulikovska Vanda (04.04.1935 - 23.05.2018)
Lapinska Valentīna (10.03.1924 - 27.05.2018)
Ļubomirskis Jevgeņijs (06.09.1936 - 23.05.2018)
Masļakova Raisa (30.09.1930 - 26.05.2018)
Mickevičs Andrejs (13.07.1976 - 17.05.2018)
Pelnika Lūcija (02.12.1933 - 24.05.2018)
Petkune Františka (04.10.1938 - 25.05.2018)
Plociņa Alīna (22.02.1962 - 27.05.2018)
Plokšts Valdis (05.09.1966 - 23.05.2018)
Potapova Fevronija (17.12.1937 - 27.05.2018)
Sakovičs Jevgeņijs (22.02.1944 - 28.05.2018)
Skrinda Anna (25.01.1948 - 24.05.2018)
Šiloboda Nadežda (10.09.1948 - 24.05.2018)
Timofejevs Vasilijs (01.07.1963 - 27.05.2018).
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