В Даугавпилсе пройдет акция протеста против реформы образования

Новости Политика | 31 мая 2018 | 22:27

Пресс-фото Пресс-фото

В пятницу, 1 июня, в 18.00 в Даугавпилсе напротив здания Управления образования на ул. Музея пройдет акция протеста против реформы образования, сообщили агентству ЛЕТА с Даугавпилсском отделении Русской общины Латвии.

Организаторы акции считают, что реформа не подготовлена ни по одному из направлений, и они будут протестовать и против основанного на компетенциях подхода в обучении, и против начала школьного обучения с шестилетнего возраста, и против полного перевода обучения на латышский язык.

Акцию протеста организуют даугавпилсские отделения Русской общины Латвии и Русского союза Латвии. Планируется, что в ней примут участие несколько десятков человек.

Как сообщалось, Административный районный суд вчера отменил решение исполнительного директора Даугавпилсской гордумы, устанавливающее ограничения на проведение 1 июня в Даугавпилсе уличного шествия против реформы образования.

TVnet.lv