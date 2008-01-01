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Новости Политика | 31 мая 2018 | 22:27
В Даугавпилсе пройдет акция протеста против реформы образования
В пятницу, 1 июня, в 18.00 в Даугавпилсе напротив здания Управления образования на ул. Музея пройдет акция протеста против реформы образования, сообщили агентству ЛЕТА с Даугавпилсском отделении Русской общины Латвии.
Организаторы акции считают, что реформа не подготовлена ни по одному из направлений, и они будут протестовать и против основанного на компетенциях подхода в обучении, и против начала школьного обучения с шестилетнего возраста, и против полного перевода обучения на латышский язык.
Акцию протеста организуют даугавпилсские отделения Русской общины Латвии и Русского союза Латвии. Планируется, что в ней примут участие несколько десятков человек.
Как сообщалось, Административный районный суд вчера отменил решение исполнительного директора Даугавпилсской гордумы, устанавливающее ограничения на проведение 1 июня в Даугавпилсе уличного шествия против реформы образования.
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