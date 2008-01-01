Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

31 мая

Именины:
Алида, Юсма / Александра, Анастасий, Андрей, Денис

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня, вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
13 .. 15 C
Утро
17 .. 19 C
День
19 .. 21 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}

2. Затмения Солнца и Луны {2}

3. Зато нас по головке погладят! {187}

4. В Даугавпилсе проходят традиционные дни Славянской культуры

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Пятница, 25 мая: летнее тепло сохранится

7. Стадион в Даугавпилсе будет строиться ещё год

8. В Даугавпилсе пройдёт фестиваль народных детских танцев “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”

9. Латвию ждет жаркая неделя

10. В Даугавпилсе первый раз проходят матчи Европейской Серебряной лиги по волейболу

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Политика | 31 мая 2018 | 22:27

В Даугавпилсе пройдет акция протеста против реформы образования

Пресс-фото

В пятницу, 1 июня, в 18.00 в Даугавпилсе напротив здания Управления образования на ул. Музея пройдет акция протеста против реформы образования, сообщили агентству ЛЕТА с Даугавпилсском отделении Русской общины Латвии.

Организаторы акции считают, что реформа не подготовлена ни по одному из направлений, и они будут протестовать и против основанного на компетенциях подхода в обучении, и против начала школьного обучения с шестилетнего возраста, и против полного перевода обучения на латышский язык.

Акцию протеста организуют даугавпилсские отделения Русской общины Латвии и Русского союза Латвии. Планируется, что в ней примут участие несколько десятков человек.

Как сообщалось, Административный районный суд вчера отменил решение исполнительного директора Даугавпилсской гордумы, устанавливающее ограничения на проведение 1 июня в Даугавпилсе уличного шествия против реформы образования.

TVnet.lv

Добавить комментарий

 