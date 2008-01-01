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Новости Политика | 31 мая 2018 | 22:14
Алдис Адамович: Дети были бы готовы к школе с 6 лет
Латвийские ученики были бы готовы идти в первый класс уже с шести лет, однако у этой идеи слишком много противников. Поэтому, скорее всего, детей в школу будут по-прежнему отдавать с семи лет, заявил в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» руководитель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке («Единство») Алдис Адамович.
Сегодня, 31 мая, в парламенте продолжается обсуждение поправок к Закону об образовании, вызывающих множество споров. Наибольшие противоречия вызывает идея снизить начало школьного возраста до шести лет. По признанию Адамовича, ему пока самому непонятно, правильна эта идея или нет. По его личному мнению, дети были бы готовы идти в школу с шести лет. Однако к этому пока не готова инфраструктура самих школ.
«[...] 80% программ одинаковы и в первом классе, и в обязательной шестилетке.
Программа для шестилетних школьников первого класса немного упрощена. Но мы видим довольно большое сопротивление, поэтому мы, скорее всего, оставим первые классы с семи лет.
[...] Есть разные мнения. Ассоциация психологов, врачей — очень много разных мнений. Некоторые говорят, что в раннем возрасте дети лучше воспринимают информацию и могут обучаться, некоторые говорят, что будет перегрузка. Ну, вот как понять? [...] Главный упрек сейчас в отсутствии подходящей среды — в садиках нет проблем, но шестилетки, идущие в школы — [для них] в классах нет отдельных мест для отдыха, кроватей, санитарных узлов. Не хватает инфраструктуры. Хотя, психологически, выслушивая все мнения, я думаю, что дети были бы готовы», — сказал парламентарий.
Как уже писал Rus.LSM.lv, реформа «шестилеток» может быть замедлена. У партнеров по коалиции все еще много вопросов о запланированной Министерством образования реформе, подразумевающей, что дети будут начинать ходить в школу с шести лет. А потому и продвижение этой инициативы может не быть столь стремительным.
По словам премьера Мариса Кучинскиса, у Союза «зеленых» и крестьян есть много вопросов о реформе. В то же время, признал глава правительства, надо найти механизм, чтобы дети заканчивали школу до 19 лет. Премьер допустил, что реформа «не будет продвигаться быстро». По его словам, документу будет трудно добраться до последнего чтения в Сейме, пока не будет ответов на все вопросы.
Ранее исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис заявлял, что отправка детей в школу с шести лет обойдется каждому самоуправлению до полумиллиона евро.
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