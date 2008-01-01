Безработица в Латвии была выше, чем в среднем в ЕС

Новости Латвия | 31 мая 2018 | 22:02

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В апреле безработица в Латвии составила 7,4% и была выше, чем в ЕС в среднем, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat о 24 странах Евросоюза, сообщает ЛЕТА.

По данным Eurostat, выше, чем в Латвии, безработица в апреле была в Испании (15,9%), Италии (11,2%), Франции (9,2%), Хорватии (9,1%), на Кипре (8,6%) и в Финляндии (8,1)%.

Самый низкий уровень безработицы в апреле зарегистрирован в Чехии (2,2%), на Мальте (3%) и в Германии (3,4%).

В Литве безработица в апреле составила 6,9%.

В ЕС в среднем по сезонно выровненным данным безработица в апреле составила 7,1%, по сравнению с февралем и мартом не изменилась и была самой низкой с сентября 2008 года. В апреле 2017 года уровень безработицы в ЕС составил 7,8%.

В странах еврозоны средний уровень безработицы в апреле составил 8,5% (в марте - 8,6%). В апреле 2017 года он составил 9,2%.

В апреле в странах ЕС работы не имели 17,462 млн человек, в том числе 13,88 млн - в странах еврозоны. По сравнению с апрелем 2017 года число безработных в ЕС уменьшилось на 1,633 млн, в еврозоне - на 1,088.

Данные о безработице в апреле в Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии недоступны.

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