Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
31 мая
Именины:
Алида, Юсма / Александра, Анастасий, Андрей, Денис
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1632 ()
|GBP
|0.875 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.3836 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...
2. Затмения Солнца и Луны {2}
3. В Даугавпилсе проходят традиционные дни Славянской культуры
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Зато нас по головке погладят! {185}
6. Таможня нашла контрабанду в вагонах с углем и кукурузой
7. В Даугавпилсе пройдёт фестиваль народных детских танцев “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”
8. Пятница, 25 мая: летнее тепло сохранится
9. В конце мая будет сухо и жарко
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 31 мая 2018 | 22:02
Безработица в Латвии была выше, чем в среднем в ЕС
В апреле безработица в Латвии составила 7,4% и была выше, чем в ЕС в среднем, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat о 24 странах Евросоюза, сообщает ЛЕТА.
По данным Eurostat, выше, чем в Латвии, безработица в апреле была в Испании (15,9%), Италии (11,2%), Франции (9,2%), Хорватии (9,1%), на Кипре (8,6%) и в Финляндии (8,1)%.
Самый низкий уровень безработицы в апреле зарегистрирован в Чехии (2,2%), на Мальте (3%) и в Германии (3,4%).
В Литве безработица в апреле составила 6,9%.
В ЕС в среднем по сезонно выровненным данным безработица в апреле составила 7,1%, по сравнению с февралем и мартом не изменилась и была самой низкой с сентября 2008 года. В апреле 2017 года уровень безработицы в ЕС составил 7,8%.
В странах еврозоны средний уровень безработицы в апреле составил 8,5% (в марте - 8,6%). В апреле 2017 года он составил 9,2%.
В апреле в странах ЕС работы не имели 17,462 млн человек, в том числе 13,88 млн - в странах еврозоны. По сравнению с апрелем 2017 года число безработных в ЕС уменьшилось на 1,633 млн, в еврозоне - на 1,088.
Данные о безработице в апреле в Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии недоступны.
Добавить комментарий