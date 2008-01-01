Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

31 мая

Именины:
Алида, Юсма / Александра, Анастасий, Андрей, Денис

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
13 .. 15 C
Утро
17 .. 19 C
День
19 .. 21 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...

2. Затмения Солнца и Луны {2}

3. В Даугавпилсе проходят традиционные дни Славянской культуры

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. Зато нас по головке погладят! {185}

6. Таможня нашла контрабанду в вагонах с углем и кукурузой

7. В Даугавпилсе пройдёт фестиваль народных детских танцев “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”

8. Пятница, 25 мая: летнее тепло сохранится

9. В конце мая будет сухо и жарко

10. Стадион в Даугавпилсе будет строиться ещё год

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Латвия | 31 мая 2018 | 22:02

Безработица в Латвии была выше, чем в среднем в ЕС

Пресс-фото

В апреле безработица в Латвии составила 7,4% и была выше, чем в ЕС в среднем, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat о 24 странах Евросоюза, сообщает ЛЕТА.

По данным Eurostat, выше, чем в Латвии, безработица в апреле была в Испании (15,9%), Италии (11,2%), Франции (9,2%), Хорватии (9,1%), на Кипре (8,6%) и в Финляндии (8,1)%.

Самый низкий уровень безработицы в апреле зарегистрирован в Чехии (2,2%), на Мальте (3%) и в Германии (3,4%).

В Литве безработица в апреле составила 6,9%.

В ЕС в среднем по сезонно выровненным данным безработица в апреле составила 7,1%, по сравнению с февралем и мартом не изменилась и была самой низкой с сентября 2008 года. В апреле 2017 года уровень безработицы в ЕС составил 7,8%.

В странах еврозоны средний уровень безработицы в апреле составил 8,5% (в марте - 8,6%). В апреле 2017 года он составил 9,2%.

В апреле в странах ЕС работы не имели 17,462 млн человек, в том числе 13,88 млн - в странах еврозоны. По сравнению с апрелем 2017 года число безработных в ЕС уменьшилось на 1,633 млн, в еврозоне - на 1,088.

Данные о безработице в апреле в Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии недоступны.

Делфи

Добавить комментарий

 