Убийство Бункуса: установлен фургон нападавших; полиция просит делиться информацией и видео

Новости Происшествия | 31 мая 2018 | 21:07

Государственная полиция просит отозваться всех, кто в последние дни видел автомобиль оранжево-красный Volkswagen LT с госномером JD 5960 с двойной кабиной и кузовом, покрытым красным или оранжевым тентом. Полиция также просит отозваться людей, у которых есть информация об изготовлении фальшивых номеров, анонимность гарантируется, сообщили в Госполиции.

Как выяснилось в ходе расследования, данный грузовик использовался в вооруженном нападении на администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, установленные на ней номера — фальшивые. После совершения преступления машина была сожжена.

Полиция просит отозваться всех жителей, чье внимание привлекла упомянутая машина — например, она была неправильно припаркована или какое-то время стояла в том месте, где ее раньше не видели, или ехала, совершая подозрительные маневры, и т.п.

Просят также отозваться тех людей, которые что-то знают о действиях с этим номерным знаком: его изготовлением, передачей кому-то и т. д. Полиция напоминает, что добровольно предоставленная информация об изготовлении этого номера освободит от ответственности.

Информацией можно поделиться, позвонив по телефонам 110; 67014002, или написав на адрес: izmekletajiem@vp.gov.lv.

Между тем, как выяснило агентство LETA, по данным Дирекции безопасности дорожного движения, использовавшийся преступниками номер JD 5960 был зарегистрирован на микроавтобус Volkswagen Transporter.

Полиция также просит водителей поделиться записями видеорегистраторов, сделанных с 8 до 9 утра 30 мая в Риге в районе убийства Бункуса: Межапарк — Саркандаугава — Братское кладбище (территория обозначена на карте по ссылке). Преступление было совершено на ул. Айзсаулес, 1. Возможно, чей-то видеорегистратор зафиксировал ситуацию, которая может быть важной для расследования. Ссылку на видеофайл можно отправить на адрес: izmekletajiem@vp.gov.lv.

Delfi.lv