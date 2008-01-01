Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
31 мая
Именины:
Алида, Юсма / Александра, Анастасий, Андрей, Денис
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Трудно, конечно оставаться оптимистом, стоя на распутье. Но судьба к вам не так уж неблагосклонна. Сегодня вам здорово помогут друзья.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1632 ()
|GBP
|0.875 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.3836 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...
2. Затмения Солнца и Луны {2}
3. В Даугавпилсе проходят традиционные дни Славянской культуры
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Зато нас по головке погладят! {185}
6. Таможня нашла контрабанду в вагонах с углем и кукурузой
7. В Даугавпилсе пройдёт фестиваль народных детских танцев “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”
8. Пятница, 25 мая: летнее тепло сохранится
9. В конце мая будет сухо и жарко
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 31 мая 2018 | 21:03
Комиссия Сейма поддержала отсрочку на год нового содержания образования
Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке в четверг поддержала предложение ввести новое, основанное на подходе компетенций, содержание образования на год позже, чем предлагало Министерство образования и науки (МОН).
Таким образом, представители МОН и депутаты договорились о компромиссе в отношении срока проведения реформы образования.
Планируется, что поправки, касающиеся реализации программ всеобщего образования в 1-м, 4-м, 7-м и 10-м классах вступят в силу 1 сентября 2020 года, во 2-м, 5-м, 8-м и 11-м классах — 1 сентября 2021 года, в 3-м, 6-м, 9-м и 12-м классах — 1 сентября 2022 года.
Учитывая, что комиссия отклонила предложение начинать обучение в школе с шестилетнего возраста, МОН придется частично переработать начальное предложение содержания образования, сказал агентству LETA председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Алдис Адамович.
Delfi.lv
Добавить комментарий