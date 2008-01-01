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Новости Латвия | 31 мая 2018 | 21:03

Комиссия Сейма поддержала отсрочку на год нового содержания образования

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке в четверг поддержала предложение ввести новое, основанное на подходе компетенций, содержание образования на год позже, чем предлагало Министерство образования и науки (МОН).

Таким образом, представители МОН и депутаты договорились о компромиссе в отношении срока проведения реформы образования.

Планируется, что поправки, касающиеся реализации программ всеобщего образования в 1-м, 4-м, 7-м и 10-м классах вступят в силу 1 сентября 2020 года, во 2-м, 5-м, 8-м и 11-м классах — 1 сентября 2021 года, в 3-м, 6-м, 9-м и 12-м классах — 1 сентября 2022 года.

Учитывая, что комиссия отклонила предложение начинать обучение в школе с шестилетнего возраста, МОН придется частично переработать начальное предложение содержания образования, сказал агентству LETA председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Алдис Адамович.

Delfi.lv

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