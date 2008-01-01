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Новости Общество | 31 мая 2018 | 20:50
Растет интерес к доверенностям для путешествий детей. Что нужно знать родителям?
С приближением школьных каникул и периода отпусков в Совет Присяжных нотариусов (СПНЛ) и в нотариальные бюро все чаще обращаются с вопросами по поводу доверенностей, которые необходимы и рекомендуемы в случае, когда в путешествие за пределы страны родители отправляют своих детей в сопровождении других лиц. Именно в это время существенно возрастает число нотариально оформленных доверенностей – весной и с приближением лета нотариусы готовят более трети годового количества доверенностей подобного вида.
«Хотя детям, которым еще нет 18, для самостоятельного путешествия из страны в пределах Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны больше не нужно подготовленное у нотариуса согласие родителей, многие семьи по-прежнему его оформляют. Например, у авиакомпаний есть свои внутренние правила, и они иногда требуют, чтобы в распоряжении юного путешественника такой документ был. Его могут попросить предъявить и в стране, куда или через которую планируется отправиться, если там определены какие-либо дополнительные требования в отношении детей», –рассказывает председатель СПНЛ Янис Скрастиньш.
Однако в таких ситуациях важной и очень рекомендуемой является выданная доверенность представлять интересы ребенка, выданная родителями другому взрослому лицу. В соответствии с законом, несовершеннолетний ребенок не является дееспособным, и дети не могут сами себя представлять, например, в случае, если надо решать какие-либо вопросы в медицинских, правоохранительных или других учреждениях.
Нередко дети отправляются в зарубежные поездки с бабушкой или крестными. Также многие классы используют школьные каникулы для совместных экскурсий, дети отправляются в спортивные лагеря, для участия в концертах хоровых или танцевальных коллективов за рубежом и т. д. Тогда ответственным за молодежь является сопровождающий их учитель или руководитель кружка.
«Подобная доверенность является важной и в случае, когда родители отправились в длительное путешествие вдвоем, оставив детей на попечении бабушек и дедушек здесь же, в Латвии. Даже в течение нескольких дней могу возникнуть самые разные ситуации. Представим ситуацию, когда ребенка, у которого есть аллергическая реакция, укусит оса, а оба родителя, например, в это время со своим танцевальным коллективом выступают на Празднике песни и танцев. Если у бабушки есть доверенность представлять интересы внука, то все в порядке, она может вместе с внуком отправиться в больницу и оформить все формальности. Если нет – тогда родителям или хотя бы одному из них придется прервать путешествие», – подчеркивает Янис Скрастиньш.
В этом году подготовлены уже почти 2000 доверенностей для самостоятельного путешествия ребенка за пределы страны. Для сравнения: в 2017 году было подготовлено более 5500 таких разрешений. В свою очередь, в прошлом году нотариусы Латвии подготовили 4363 доверенностей другому взрослому лицу для представления интересов детей, а в этом году – уже 1781.
Больше информации:
Лиене Кривена
Руководитель по коммуникациям
Совета присяжных нотариусов Латвии
Тел.: 67218955
Э-почта: liene.krivena@latvijasnotars.lv
Daugavpils.lv
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