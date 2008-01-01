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Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание - дескать, пытался. В противном случае кроме себя любимого винить будет некого.

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Новости Общество | 31 мая 2018 | 20:48

Пешеходные дорожки заасфальтируют

На Новом форштате по улице Резекнес ведуться ремонтные работы тротуаров на участках от Пиекрастес до Авеню и от Авеню до Ганибу. На некоторых участках уже подготовлено оснавание, на некоторых - уложено асфальтное покрытие.

Длинна ремонтируемого отрезка почти километр. Тротуар получится широким, поэтому кроме пешеходов здесь уютно себя чувствовать будут и велосипедисты, и мамочки с детьми и колясками. Работы ведутся по плану замены тротуаров, который постепенно будет реализован по всему городу.

 

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

Daugavpils.lv

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