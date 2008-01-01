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Новости Культура | 31 мая 2018 | 20:45

Библиотека встречает героев шведской детской литературы

В честь Национального дня Швеции, 6 июня в 12:00 в Секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) при поддержке посольства Шведского Королевства в Латвии откроется передвижная выставка о шведской детской литературе «Где ребенку расти».

Национальный день Швеции отмечают в Даугавпилсе уже третий раз. В этом году посольство Шведского Королевства в Латвии также подготовила занимательную программу мероприятий. В Латгальской Центральной библиотеке в рамках программы откроется передвижная вставка плакатов «Где ребенку расти», которая ознакомит с многообразием шведской детской литературы.

Экспозиция состоит из большеформатных плакатов. Украшенные привлекательными иллюстрациями героев книг и краткими текстами, они знакомят с сюжетом и образами каждой книги. На выставке представлены литературные сочинения для детей разных возрастных групп – и иллюстрированные книги для рассматривания для малышей, и увлекательные рассказы для читателей постарше. Выставка объединяет творения нескольких поколений детских писателей. Хорошо знакомые образы, такие как Пеппи Длинныйчулок Астрид Линдгрен и маленькие, усердные детективы Майя и Лассе из серии книг Мартина Видмарка, представлены наряду с другими героями, которым еще предстоит найти свой путь к сердцам маленьких читателей.

В ожидании передвижной выставки плакатов «Где ребенку расти», в начале мая Латгальской Центральной библиотекой был проведен конкурс рисунков на тему «Мой любимый герой в шведской детской литературе» для учащихся 4-5 классов даугавпилсских городских общеобразовательных школ. Неожиданно активный интерес к участию в конкурсе проявили дети из младших классов, поэтому было принято решение оценивать все присланные рисунки не зависимо от возраста участника. Из 66 творческих работ были определены 20 авторов лучших рисунков и 1 обладатель главного приза. Все рисунки будут включены в виртуальную выставку, которая будет представлена на домашней странице библиотеки www.lcb.lv с 6 по 20 июня.

6 июня в 12:00 на открытии выставки «Где ребенку расти» состоится церемония награждения лауреатов и участников конкурса. Принять участие в мероприятии приглашаются все авторы творческих работ. Лауреатов ожидают специальные призы, а остальные участники будут награждены почетными грамотами. К тому же, всех присутствующих участников конкурса порадует сладкий сюрприз, подготовленный посольством Шведского Королевства в Латвии. В заключительной части мероприятия пройдет киносеанс мультипликационного фильма «Карлсон, который живет на крыше». В целях информирования общественности на мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.

Передвижная выставка плакатов «Где ребенку расти» экспонируется в Латвии с 1 августа 2017 года. За это время она побывала в разных уголках нашей страны – в Риге, Мадоне, Добеле, Ливанах, Салдусе и др. В Даугавпилсе выставка будет доступна до 20 июня в Секторе отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки.

Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Яна Конопецка
654 76345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv

  

Daugavpils.lv

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