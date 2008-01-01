Четверг, 31 мая: жара идет на убыль

Новости Латвия | 31 мая 2018 | 11:03

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня в Латвию поступят арктические воздушные массы, и сильная жара на время спадет. После полудня ожидается до +23..+25 градусов.

В восточных городах температура воздуха не превысит +19 градусов. Днем во многих районах усилится ветер северо-восточного направления. Его скорость составит от 4-6 до 10-12 м/сек. Весь день будет солнечная погода.

В латвийской столице — безоблачно, к обеду температура воздуха поднимется до +22..+24 градусов. Ветер ожидается слабым.

Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.

LSM