На улице Варшавас открыли реновированный стадион

Новости Общество | 30 мая 2018 | 19:04

29 мая на улице Варшавас открыли обновленный футбольный стадион. Еще в прошлом году здесь была неприглядная территория, а сегодня – полноценное поле для занятий спортом с искусственным покрытием. Работы по реновации некогда популярного спортивного объекта нвчались еще в прошлом строительном сезоне: тогда площадку подготовили для последующих работ.

Искусственное покрытие, что лежит на поле не новое, его сняли перед реновацией со стадиона на Эспланаде и теперь оно послужит здесь. В рамках Недели здоровья обновленное поле начали уже вовсю использовать. Уже в день открытия здесь прошли товарищечские матчи по футболу команд 10 средней школы и Польской государственной гимназии.

После матча устроители Недели здоровья предложили всем желающим поиграть в старые и уже забытые дворовые игры.

Дворовые игры проведут и в других микрорайонах. Так 30 мая с 17 до 19 часов в поселке Химиков возле нового костёла, а 3 июня мероприятие пройдёт в Крепости. Что касается стадиона на улице Варшавас, то его благоустройство продолжится.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils.lv