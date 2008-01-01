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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительно времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться вся оставшуюся жизнь.
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Новости Общество | 30 мая 2018 | 19:04
На улице Варшавас открыли реновированный стадион
29 мая на улице Варшавас открыли обновленный футбольный стадион. Еще в прошлом году здесь была неприглядная территория, а сегодня – полноценное поле для занятий спортом с искусственным покрытием. Работы по реновации некогда популярного спортивного объекта нвчались еще в прошлом строительном сезоне: тогда площадку подготовили для последующих работ.
Искусственное покрытие, что лежит на поле не новое, его сняли перед реновацией со стадиона на Эспланаде и теперь оно послужит здесь. В рамках Недели здоровья обновленное поле начали уже вовсю использовать. Уже в день открытия здесь прошли товарищечские матчи по футболу команд 10 средней школы и Польской государственной гимназии.
После матча устроители Недели здоровья предложили всем желающим поиграть в старые и уже забытые дворовые игры.
Дворовые игры проведут и в других микрорайонах. Так 30 мая с 17 до 19 часов в поселке Химиков возле нового костёла, а 3 июня мероприятие пройдёт в Крепости. Что касается стадиона на улице Варшавас, то его благоустройство продолжится.
Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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