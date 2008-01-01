1 июня в Даугавпилсском музее передвижная выставка «Наши земляки»

Новости Культура | 30 мая 2018 | 19:01

1 июня с 18.00 до 19.00 у Даугавпилсского краеведческого и художественного музея со стороны ул.Музея будет установлена передвижная выставка «Наши земляки».

Эта выставка – рассказ о жизни выдающихся людей нашего города, которые внесли неоценимый вклад в развитие Даугавпилса в 20-30 годах XX века.

Так же у всех желающих будет возможность «примерить» наряд конца 19 – начала 20 века.

До встречи 1 июня!

Daugavpils.lv