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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 мая
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Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так если что и случится, то в самый неудобный момент.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 30 мая 2018 | 19:01
1 июня в Даугавпилсском музее передвижная выставка «Наши земляки»
1 июня с 18.00 до 19.00 у Даугавпилсского краеведческого и художественного музея со стороны ул.Музея будет установлена передвижная выставка «Наши земляки».
Эта выставка – рассказ о жизни выдающихся людей нашего города, которые внесли неоценимый вклад в развитие Даугавпилса в 20-30 годах XX века.
Так же у всех желающих будет возможность «примерить» наряд конца 19 – начала 20 века.
До встречи 1 июня!
Daugavpils.lv
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