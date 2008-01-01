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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так если что и случится, то в самый неудобный момент.

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Новости Культура | 30 мая 2018 | 19:01

1 июня в Даугавпилсском музее передвижная выставка «Наши земляки»

1 июня с 18.00 до 19.00 у Даугавпилсского краеведческого и художественного музея со стороны ул.Музея будет установлена передвижная выставка «Наши земляки».

Эта выставка – рассказ о жизни выдающихся людей нашего города, которые внесли неоценимый вклад в развитие Даугавпилса в 20-30 годах XX века.

Так же у всех желающих будет возможность «примерить» наряд конца 19 – начала 20 века.

До встречи 1 июня!

Daugavpils.lv

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