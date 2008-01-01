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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 мая
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Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне - уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 30 мая 2018 | 18:59
KARATE GRAND PRIX “DAUGAVPILS FORTRESS“
В воскресенье, 3 июня, в рамках проведения Дней Города и празднования 743 годовщины Даугавпилса, состоится Международный чемпионат по Карате "VII Grand Prix Daugavpils Fortress" с участием юных спортсменов из Литвы, Белоруcсии и Латвии. Турнир будет проходить в Зале спортивной школы (ул. Кандавас 17а). Соревнования по КАТА (комплексы) начнутся в 10.00, а в 14.00 турнир по КУМИТЕ (поединки).
В этом году исполняется 39 лет карате в Даугавпилсе. Администрация Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA" приглашает всех каратистов, которые занимались или занимаются карате в нашем городе, посетить турнир "Daugavpils Fortress", где Вы встретите своих старых друзей, обменяетесь приятными воспоминаниями и насладитесь карате в исполнении молодых мастеров.
Приглашаем горожан и гостей города поддержать наших каратистов!
Более подробная информация на домашней странице Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA": www.karateshotokan.l
Автор: Info "LFSKA"
Daugavpils.lv
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