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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

30 мая

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Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне - уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.

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Новости Спорт | 30 мая 2018 | 18:59

KARATE GRAND PRIX “DAUGAVPILS FORTRESS“

В воскресенье, 3 июня, в рамках проведения Дней Города и празднования 743 годовщины Даугавпилса, состоится Международный чемпионат по Карате "VII Grand Prix Daugavpils Fortress" с участием юных спортсменов из Литвы, Белоруcсии и Латвии. Турнир будет проходить в Зале спортивной школы (ул. Кандавас 17а). Соревнования по КАТА (комплексы) начнутся в 10.00, а в 14.00 турнир по КУМИТЕ (поединки).

В этом году исполняется 39 лет карате в Даугавпилсе. Администрация Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA" приглашает всех каратистов, которые занимались или занимаются карате в нашем городе, посетить турнир "Daugavpils Fortress", где Вы встретите своих старых друзей, обменяетесь приятными воспоминаниями и насладитесь карате в исполнении молодых мастеров.

Приглашаем горожан и гостей города поддержать наших каратистов!


Более подробная информация на домашней странице Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA": www.karateshotokan.l

Автор: Info "LFSKA"

Daugavpils.lv

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