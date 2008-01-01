В Риге у Братского кладбища застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус

Новости Происшествия | 30 мая 2018 | 18:55

В среду утром, 30 мая, в Риге у Братского кладбища был застрелен администратор неплатёжеспособности Мартиньш Бункус, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. В Государственной полиции информацию о личности погибшего не комментируют.

В средствах массовой информации имя Бункуса упоминалось в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka. Он был одним и помощников-юристов, которых ликвидатор Trasta кomercbanka Арманд Раса привлек в процессу ликвидации.

Убийство произошло в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Белый "Range Rover" двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел из огнестрельного оружия, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

На месте происшествия был замечен фургон с тентом.

Начат уголовный процесс по статье "Убийство", идет расследование. Полиция просит отозваться возможных свидетелей случившегося по телефону 67014002.

Государственная полиция информирует, что на участке ул. Айзсаулес от улицы Гауяс до Братского кладбища перекрыто движение. Водителей призывают выбирать объездные пути.

Как ранее сообщалось, сегодня утром, примерно в то же время на улице Вароню, за Рижским крематорием, полностью сгорел грузовой микроавтобус. В полиции пока не могут сказать, связаны ли оба случая.

Бункус работал администратором неплатежеспособности с 2007 года. В прессе его имя упоминалось также в связи с процессом неплатежеспособности предприятия "Rego Trade", когда Бункус как его администратор обратился в суд с просьбой признать незаконными выданные владельцем фирмы кредиты.

В декларации о доходах должностного лица за 2016 год Бункус указал, что ему принадлежит "Range Rover" 2013 года выпуска и имеются накопления в размере 88 269 евро в банке "Luminor". В 2016 году Бункус также получил в подарок от брата 27 000 евро, а от отца - 71 998 евро. Также у администратора в 2016 году были ссуды на сумму 1 297 286 евро и 58 550 евро, а его долговые обязательства составляли 527 374 евро. Публично доступная информация свидетельствует о том, что Бункус проживал в Межапарке.

Delfi.lv