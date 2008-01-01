Средняя температура в мае — на четыре градуса выше нормы

Новости Латвия | 30 мая 2018 | 18:53

До 29 мая средняя месячная температура в Латвии достигла 15,1 градусов, что почти на четыре градуса выше майской нормы и лишь на несколько десятых градуса отстает от климатической нормы июня, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

До сих пор самым теплым считался май 2013 года, когда средняя месячная температура достигла +14,4 градусов. Климатическая норма же для этого месяца составляет +11,3 градусов, а для июня +14,7 градусов.

В мае этого года выпало 24 мм осадков, что вдвое ниже нормы. Пока все свидетельствует, что нынешний май станет третьим по засушливости в нынешнем столетии и войдет в десятку самых сухих за всю историю наблюдений.

Кроме того, из-за жаркой и сухой погоды в латвийских лесах сохраняется повышенная пожароопасность, из-за чего в силе сохраняется оранжевое предупреждение.

LSM