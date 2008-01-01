Среда, 30 мая: жара спадет, но только на взморье

Новости Латвия | 30 мая 2018 | 18:50

Сегодня по всей Латвии будет по-прежнему солнечно и жарко. Не так жарко будет на морском побережье, а приятные +21...+23 градуса метеорологи обещают разве что в районе Вентспилса.

Во второй половине дня воздух прогреется до +26..+28 градусов. Днем в некоторых местах усилится ветер — его порывы окрепнут до 10-12 м/сек.

В Риге до +26, и весь день будет почти безветренно и солнечно.

Медицинский тип погоды третий — неблагоприятный.

LSM