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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

30 мая

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Веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.

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Новости Латвия | 30 мая 2018 | 18:50

Среда, 30 мая: жара спадет, но только на взморье

Сегодня по всей Латвии будет по-прежнему солнечно и жарко. Не так жарко будет на морском побережье, а приятные +21...+23 градуса метеорологи обещают разве что в районе Вентспилса.

Во второй половине дня воздух прогреется до +26..+28 градусов. Днем в некоторых местах усилится ветер — его порывы окрепнут до 10-12 м/сек.

В Риге до +26, и весь день будет почти безветренно и солнечно.

Медицинский тип погоды третий — неблагоприятный.

LSM

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