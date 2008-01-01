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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 мая

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Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.

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Новости Происшествия | 29 мая 2018 | 21:28

В Латгалии ребенка покусала собака, женщину — змея

Пресс-фото

В понедельник в Латгалии трехлетнюю девочку в лицо и плечо укусила собака, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. Медики доставили ребенка в больницу.

Вечером того же дня в Латгалии 40-летнюю женщину во дворе собственного дома укусила в ногу змея. Медики, предположив, что это могла быть гадюка, госпитализировали женщину.

Delfi

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