В Латгалии ребенка покусала собака, женщину — змея

Новости Происшествия | 29 мая 2018 | 21:28

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник в Латгалии трехлетнюю девочку в лицо и плечо укусила собака, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. Медики доставили ребенка в больницу.

Вечером того же дня в Латгалии 40-летнюю женщину во дворе собственного дома укусила в ногу змея. Медики, предположив, что это могла быть гадюка, госпитализировали женщину.

Delfi