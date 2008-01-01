Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 29 мая 2018 | 21:20

На 28 мая 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- автоэлектрик-диагност;

- администратор гостиницы;

- ассистент радиолога;

- бармены;

- бетонщик;

- бригадиры (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автобуса;

- водитель автомобиля (работа в Германии);

- врачи;

- делопроизводители;

- дорожные мастера;

- дорожный рабочий;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- забойщик крупного рогатого скота (Мирный, Лауцесе);

- закройщик;

- инвентаризатор леса;

- инженер автотранспорта;

- инженер (металлообрабатывающее производство);

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженер-технолог (машиностроение);

- инженер-электронщик;

- инженеры дорожного строительства;

- инженеры-проектировщики;

- инженеры строительных конструкций;

- инкассатор;

- интервьюер;

- кабельщик;

- каменщики;

- коммерческий специалист (в области сельского хозяйства) (командировки в Скандинавию);

- комплектовщик (работа в Риге);

- кондитер;

- конструктор (машиностроение);

- консультант клиентов по продажам;

- контролёры;

- корреспондент;

- кухонный рабочий;

- логопед;

- маляры;

- мастер (металлообработка);

- мастер пиццы;

- медсёстры;

- методист образования (в области информатики);

- механик электромеханического оборудования;

- механик компьютерного оборудования;

- механики;

- мойщик окон;

- монтажник жалюзи;

- монтажник солнечных батарей (командировки в Германиию);

- монтажники строительных металлоконструкций;

- монтёр по сборке кабеля;

- муниципальный полицейский;

- мясник (работа в Германии);

- оператор ленточной пилы;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия (работа в Кекаве);

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор производства стекловолокна (работа в Ливанах);

- оператор термообработки;

- отделочники;

- официанты;

- охранник (работа в Риге);

- парикмахеры;

- пекарь;

- пильщики (в лесной зоне);

- плиточник;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- подсобный работник на добычу торфа;

- помощники врача (фельдшеры);

- помощники дорожного мастера;

- помощники повара;

- помощники руководителя строительных работ;

- проводник/ стюард;

- продавец на рынок;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- работник в лес;

- работник сельского хозяйства (фермер) (командировки в Польшу);

- редактор;

- рекламный агент;

- рубщики мяса;

- руководители продаж;

- руководители проектов;

- руководитель/ монитор-консультант;

- руководитель строительных работ;

- руководитель швейного производства;

- сантехник;

- сборщик вентиляционных систем;

- сборщики трубопроводов;

- сборщики электронного оборудования;

- сварщики;

- секретарь;

- скотники;

- слесари;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь подвижного состава;

- слесарь-ремонтник (Илуксте);

- сметчик;

- советник (консультант) (машиностроение/металлообработка);

- специалист по библиотечной информации;

- специалист по дизайну;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалист по продажам;

- специалист по телекоммуникациям;

- старший консультант;

- столяр;

- строители;

- строительный рабочий;

- торговый представитель;

- трактористы;

- уборщик (работа в Риге);

- учитель дошкольного образования;

- формовщик теста;

- фрезеровщики;

- швеи;

- швейцар (портье);

- шлифовщик;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электрослесарь (КИПиА);

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.

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