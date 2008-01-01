В Латгалии построят первый в стране приграничный центр логистики

Новости Общество | 29 мая 2018 | 21:08

Погранохрана Погранохрана

Контрольно-пропускной пункт «Патерниеки» в Краславском крае станет первым в Латвии экспериментальным грузовым логистическим центром, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Кроме терминалов для разгрузки товаров, оборудования дополнительных стояночных мест планируется создание производственных площадей. Для реализации проекта требуется 2,5 миллиона евро. Центр такого плана рядом с границей станет первым в Латвии. Авторы идеи рассчитывают, что строительные работы можно будет начать уже в следующем году.

Контрольно-пропускной пункт «Патерниеки» в Краславском крае в ближайшее время приобретёт стратегическое значение. В развитии этого КПП в латгальском приграничье заинтересованы многие министерства и различные государственные учреждения, рассказывает руководитель отдела развития Краславской краевой думы Инара Дзалбе.

«Самоуправление сотрудничает со многими министерствами. Информативное сообщение подготовило Министерство финансов в сотрудничестве с министерствами внутренних дел и сообщения. Мы также консультируемся с Министерством экономики и Министерством регионального развития. Получаем поддержку от Латгальского региона планирования. Все, кто работает здесь — таможня и пограничники, — делятся мнениями, как такой транспортный узел в Патерниеках мог бы работать».

Контрольно-пропускной пункт здесь, на латвийско-белорусской границе, был построен почти 20 лет назад. Ежедневно через него в среднем проезжает 200 грузовых и столько же легковых автомобилей. Однако пропускная способность со стороны Латвии оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что работы по модернизации так и не были проведены, в отличие от белорусского пункта «Григоровщина», говорит руководитель администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне.

Но после создания нового центра пропускная способность с латвийской стороны станет лучше. Увеличат число дорожных полос, и будет введен целый ряд преимуществ для грузового автотранспорта, поясняет заместитель председателя Краславской краевой думы Виктор Моисей.

«Из Белоруссии сможет ехать транспорт, груз которого предназначен для реализации в Евросоюзе, а водителям не потребуется виза, и машинам не будут необходимы специальные разрешения. Таким образом, движение грузового потока со стороны Белоруссии, его дальнейшая обработка и реализация в Европе будет проходить значительно быстрее».

Логистический центр или парк — это многомиллионный проект, будут привлекаться и частные инвестиции.

В Краславской краевой думе надеются, что строительство нового логистического парка в Патерниеках может начаться уже в следующем году.

LSM