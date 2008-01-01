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Новости Общество | 29 мая 2018 | 19:03
Эйгимс оспорил оценку владения им госязыком
Центр государственного языка (ЦГЯ) подаст в суд исковое заявление об аннулировании депутатского мандата председателя Даугавпилсской гордумы Рихарда Эйгимса ("Наша партия") после того как вступит в силу окончательное решение о несоответствии его уровня владения госязыком требованиям закона, сообщили агентству ЛETA в ЦГЯ.
ЦГЯ должно дождаться окончательного решения, так как Эйгимс воспользовался своим правом и подал в ЦГЯ жалобу на принятое по делу об административном нарушении решение.
Жалоба на принятое по делу об административном нарушении решение сначала рассматривается в учреждении, затем — в суде в двух инстанциях. Поэтому точный срок подачи ЦГЯ искового заявления в суд пока не известен.
Как сообщалось, несмотря на заключение ЦГЯ о несоответствии уровня знаний латышского языка Эйгимсом требованиям закона, он настроен продолжать выполнять свои должностные обязанности.
Эйгимс ранее сказал агентству LETA, что готов отстаивать свою правоту также в суде. Ранее он уже выразил уверенность в том, что владеет государственным языком в достаточной степени, чтобы выполнять свои должностные обязанности, общаться с жителями и должностными лицами и отстаивать интересы города в различных структурах.
Представитель ЦГЯ Сармите Павулена ранее сообщила агентству LETA, что центр обратится в суд с требованием аннулировать депутатский мандат мэра Даугавпилса Эйгимса.
Реагируя на поступившее заявление, ЦГЯ констатировал, что Эйгимс не использует государственный язык в соответствии с требованиями нормативных актов. Ему было дано шесть месяцев на улучшение знаний, но и через полгода, хотя латышский язык Эйгимса улучшился, они не соответствовали требованиям.
По словам Павулены, председатель городской думы должен говорить на госязыке совершенно свободно.
По закону, полномочия председателя городской или краевой думы могут быть аннулированы решением окружного суда, если его знание государственного языка не соответствует требуемому уровню.
Daugavpils.lv
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