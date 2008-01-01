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29 мая
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Новости Общество | 29 мая 2018 | 19:00
Экскурсия в честь 185-летия со дня освящения Даугавпилсской крепости!
В этом году исполняется 185 лет со дня освящения Даугавпилсской (Динабургской) крепости. 2-го июня в честь годовщины освящения крепости в 10:00 состоится поднятие крепостного флага на валу у Николаевских ворот, а в 12:00 прогремит полуденный выстрел из сигнальной пушки.
Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости приглашает всех желающих записаться на бесплатную экскурсию по главному валу крепости вспоминая о событиях далёкого 19-го века. Экскурсия на латышском и русском языках начнётся в 13:00 у Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости (ул. Николая 5). Просьба предварительно записаться до 1 июня по тел. +371 65424043, +371 26444810.
21 мая (старый стиль) / 2 июня (новый стиль) 1833 года в присутствии Российского императора Николая I прошла церемония символического освящения Динабургской крепости. Крестный ход был совершён из крепостного собора по главному валу крепости. Во время прохождения крестного хода святой водой окроплялись как укрепления, так и войска, поставленные на валу в парад. С того дня крестный ход совершался каждый год вплоть до 1-й мировой войны в день Пятидесятницы (50-й день после Пасхи, День Святой Троицы).
Информацию подготовил:
Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости
Тел.: +371 65424043, +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
https://www.facebook.com/daugavpils.cietoksnis
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