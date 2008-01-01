Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 мая

Международный день миротворцев ООН

Именины:
Максис, Райвис, Райво / Александр, Аркадий, Вит

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
15 .. 17 C
Утро
19 .. 21 C
День
26 .. 28 C
Вечер
21 .. 23 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...

2. Затмения Солнца и Луны {2}

3. Зато нас по головке погладят! {185}

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. В Даугавпилсе проходят традиционные дни Славянской культуры

6. Приглашает практический семинар по дизайнерскому мышлению radi!2018

7. Автобусы и трамваи {167}

8. Таможня нашла контрабанду в вагонах с углем и кукурузой

9. В Даугавпилсской больнице занятия провёл профессор медицины из США

10. В Даугавпилсе пройдёт фестиваль народных детских танцев “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Общество | 29 мая 2018 | 18:58

В Даугавпилсе началась Неделя здоровья

Выставкой детских рисунков и производственной гимнастикой в Даугавпилсской городской думе открылась Неделя здоровья, организованная в рамках проекта Евросоюза «Способствование здоровью и мероприятия по профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».

Мероприятие уже традиционное, так как проходит в городе уже четвертый раз и неизменно собирает большое количество участников. В прошлом году Даугавпилс был первым в Латвии по количеству человек, вовлеченных в Неделю здоровья.
Неделя здоровья – это не только соревнования по народным видам спорта, но и лекции, семинары, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, то есть такие мероприятия, цель которых сделать как можно большее количество горожан приверженцами здорового образа жизни. И хотя финансирует проект Европа, реализация лежит на плечах общественных организаций и самоуправления.

В первый же день Недели здоровья прошла Спортивная лавка. Лавка – это всегда встреча с интересными людьми. Спортивная лавка – встреча со спортсменами и теми, чей образ жизни – постоянное движение вперёд, развитие силы физической и силы духа. Возле Ледового дворца, это полюбившееся Даугавпилсской молодежи мероприятие, собрало всех заинтересованных. Неформальный разговор, обмен опытом, интересные случаи из спортивной жизни, а на закуску – фрукты и овощи – всё это способствовало созданию атмосферы доверия, а теплый летний вечер сделал Спортивную лавку такой домашней и непринуждённой.

Со всеми мероприятиями недели здоровья можно ознакомиться на сайте www.daugavpilssports.lv

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 