В Даугавпилсе началась Неделя здоровья

Новости Общество | 29 мая 2018 | 18:58

Выставкой детских рисунков и производственной гимнастикой в Даугавпилсской городской думе открылась Неделя здоровья, организованная в рамках проекта Евросоюза «Способствование здоровью и мероприятия по профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».

Мероприятие уже традиционное, так как проходит в городе уже четвертый раз и неизменно собирает большое количество участников. В прошлом году Даугавпилс был первым в Латвии по количеству человек, вовлеченных в Неделю здоровья.

Неделя здоровья – это не только соревнования по народным видам спорта, но и лекции, семинары, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, то есть такие мероприятия, цель которых сделать как можно большее количество горожан приверженцами здорового образа жизни. И хотя финансирует проект Европа, реализация лежит на плечах общественных организаций и самоуправления.

В первый же день Недели здоровья прошла Спортивная лавка. Лавка – это всегда встреча с интересными людьми. Спортивная лавка – встреча со спортсменами и теми, чей образ жизни – постоянное движение вперёд, развитие силы физической и силы духа. Возле Ледового дворца, это полюбившееся Даугавпилсской молодежи мероприятие, собрало всех заинтересованных. Неформальный разговор, обмен опытом, интересные случаи из спортивной жизни, а на закуску – фрукты и овощи – всё это способствовало созданию атмосферы доверия, а теплый летний вечер сделал Спортивную лавку такой домашней и непринуждённой.

Со всеми мероприятиями недели здоровья можно ознакомиться на сайте www.daugavpilssports.lv

Daugavpils.lv