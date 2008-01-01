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Новости Культура | 29 мая 2018 | 18:55

Музей шмаковки в Даугавпилсе отметит второй день рождения

3 июня, в 13:00, состоится веселый и увлекательный праздник второго дня рождения Музея шмаковки.

Накануне праздника, 2 июня, каждый желающий сможет посетить музей по особой цене - 1,75 EUR. В свою очередь, 3 июня, в день рождения музея, с 13:00 до 16:00 посещение экспозиции будет бесплатным. 3 июня в 13.00 состоится выступление капеллы «Augusti» из Ливан. Выступления музыкального ансамбля пройдут также в 14:30 и в 15:40. О музыкальном оформлении во время праздника также позаботится Илона Степиня, которая будет играть на гуслях. В 13:30 крестьянское хозяйство Даугавпилсского края «Sēlija» проведёт мастер – класс по изготовлению шмаковки, в ходе которого будет задействован настоящий аппарат по производству напитка. Посетители музея смогут услышать рассказ о производстве крепкого латгальского напитка. В 14:00 можно будет услышать «Рассказы о шмаковке», а в 15:00 состоится экскурсия «Познай драгоценности экспозиции музея», во время которой будет возможно осмотреть экспозицию и узнать о необычных экспонатах музея.

Даугавпилсский Музей шмаковки является крупнейшим в Латвии музеем, рассказывающим о крепком напитке, который является кулинарным наследии Латгале. В цифровой экспозиции музея с помощью новейших технологий можно интерактивно исследовать процесс изготовления шмаковки, а также осмотреть аутентичное оборудование. Дополнительно к рассказу о происхождении напитка, в музее доступна подробная информация об истории Латгальского региона. Музей предлагает услуги гида как для групп, так и для индивидуальных посетителей. Услуги аудиогида можно использовать бесплатно на шести языках – латышском, латгальском, русском, английском, немецком и литовском. В музее предлагаются дегустации, а также мастер-классы по изготовлению напитка. С момента своего открытия в 2016 году, музей посетило более 17 000 человек.

 

Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления информирует, что во время мероприятия будет проводиться фото- и видеосъемка.

 

Информацию подготовило:

Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления

Тел.: +371 65422818

Моб.: +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv, info@smakovka.lv

Веб: http://www.visitdaugavpils.lv, www.smakovka.lv

Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.Travel

Facebook: www.facebook.com/SmakovkasMuzejs/ 

Daugavpils.lv

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