НОЧЬ ИСКУССТВ В ДАУГАВПИЛСЕ

Новости Культура | 29 мая 2018 | 18:53

8 июня, в пятницу, с 22.00 до 02.00 в Даугавпилсской крепости пройдет 4-я Ночь искусств, организованная Даугавпилсским Арт-центром им. Марка Ротко. В этом году она пройдет под девизом «Женщина в искусстве».

Уже традиционно в самом начале июня Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко приглашает всех желающих в Даугавпилсскую крепость на Ночь искусств. Обширная программа развлечений даст возможность участникам мероприятия получить яркие впечатления и положительные эмоции.

Программа:

22.00-02.00 – Пенное и лазерное шоу с Dj SairaM (двор Центра Ротко)

22.00-02.00 – MISTRESS BAR (Пороховой склад)

22.00-02.00 – Мост художников. Объединение художников V.I.V.A. (Николаевский мост)

22.00-02.00 – Фотопроект LV21 (на здании по улице Императора 1)

22.00-02.00 – Радио NABA. Прямая трансляция из передвижной студии (Центр Ротко, 2-й этаж)

22.00-01.00 – Выставка фотографий Давида Холмерта. Через Балтийское море: 1944-1945 (В вестибюле Центра Ротко на 2-м этаже. Выставка создана в сотрудничестве с Посольством Швеции в Латвии)

22.00-23.00 – Создавай привидения с призраком лошади – световые узоры (арт-объект «ПРИЗРАК КРЕПОСТИ»)

22.00-23.00 – Презентация Латвийского центра современной керамики (ул.Хоспиталю, 8)

22.00-23.00 - Презентация Центра туризма и информации Даугавпилсской крепости (ул Николая, 5 )

22.00-00.00 – Творческие мастерские участниц 7-го Международного латгальского симпозиума графики (Белая палатка у Центра Ротко)

22.00-00.00 – Мобильная художественная мастерская с художницей Ингуной Левша (микроавтобус Центра Ротко)

22.00-00.00 – Шведское кино: «Серьезная игра» (Латвийский центр современной керамики, ул.Хоспиталю, 8)

Субтитры на латышском языке. Режиссер: Pernilla August. В ролях: Michael Nyqvist, Sverrir Gudnason, Karin Franz Körlof. О фильме: он основан на романе (1912) классика шведской литературы Яльмара Сёдерберга. Журналиста Арвида Шернблума и дочь художника Лидию Стилли объединяет мечта о большой и чистой любви. Однако реализация этой мечты требует несколько больших жертв, чем они когда-то предполагали. Фильм о выборе, который дает нам жизнь или не дает. О выборе, который делаем и о его последствиях.

22.00-00.00 - Шведское кино: Осенняя соната (В конференц-зале Центра Ротко. Вход по аппарели)

Режиссер: Ингмар Бергман. В ролях: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Gunnar Björnstrand, Erland Josephson. О фильме: Ingrid Bergman – актриса шведского происхождения, ставшая одной из величайших звезд Голливуда и Ingmar Bergman – один из известнейших режиссеров Швеции и мира. В этом фильме они впервые работали вместе. И это был единственный раз. Фильм о глубокой личной драме, об отношениях между матерью и дочерью.

23.00-24.00 - Виртуозы Даугавпилсской музыкальной средней школы (Николаевский мост)

22.30-23.00 – Показ мод. Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства ”Saules skola'' (двор Центра Ротко)

00.30 - 01.00 - Джейн Эйр. Даугавпилсский театр. Представление. (двор Центра Ротко)

Во время проведения мероприятий Ночи искусств вход в Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко (с 22.00 до 01.00) по особым акционным ценам. Все сменные экспозиции - 1.50 EUR, постоянная экспозиция - «МАРК РОТКО. ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО» (оригиналы М.Ротко) - 3 EUR. Стоимость посещения всех экспозиций Центра Ротко - 4.50 EUR.

8 июня, в преддверии проведения мероприятий Ночи искусств:

В 15.00 - в Латгальской Центральной библиотеке состоится:

открытие выставки «Женщины в искусстве Латвии» (вход бесплатный);

презентация художественного каталога Александры Шляховой;

презентация каталога 6 Международного латгальского симпозиума графики.

В 16.00 - в Латгальской Центральной библиотеке (1-й этаж) состоится открытие итоговой выставки 7-го Международного латгальского симпозиума графики (вход бесплатный).

В 17.00 – в конференц-секторе Центра Ротко состоится открытие выставки «Вентспилс – дружественный для семьи и отдыха город» (вход бесплатный).

В 17.30 - в конференц-секторе Центра Ротко демонстрация фильма «Путешествие Мэри» (вход бесплатный).

Благодарим за поддержку: Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, Объединение педагогов искусств, Посольство Швеции в Латвии, Латвийский центр современной керамики, Центр туризма и информации Даугавпилсской крепости, Даугавпилсскую музыкальную среднюю школу, Даугавпилсскую среднюю школу дизайна и искусств ”Saules skola'', Даугавпилсский театр, Латгальскую Центральную библиотеку, Park Hotel Latgola, Объединение художников V.I.V.A., SIA „Axon’ cable”.

Контактная информация:

Марис Чачка

maris.cacka@daugavpils.lv

+371 65430246

Daugavpils.lv