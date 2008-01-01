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Источник: Банк Латвии
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Новости Экономика | 29 мая 2018 | 18:50
Зарплата наличными может уйти в прошлое
Ни в конверте, ни без конверта — а на счет. Ассоциация коммерческих банков предлагает обязать латвийский бизнес отказаться от выплаты зарплаты наличными. За редким исключением. И Минфин не против. Соответствующее решение парламент может принять уже в этом году.
В Латвии основным способом выплаты заработной платы до сих пор считаются наличные деньги, под расписку. Перевод на счет — лишь по договоренности. В ассоциации коммерческих банков предлагают идти в сторону безналичных расчетов, и только.
«Если мы посмотрим на соседние страны, то выплата зарплаты безналичным путем - это обычная практика. Наличными зарплата выплачивается редко. Это, скорее, исключения. Добросовестным клиентам и всем, с кем мы работаем, это никаких трудностей не составит. На наш взгляд, это необходимо. В первую очередь, для борьбы с теневой экономикой», - считает член правления ассоциации коммерческих банков Латвии Янис Бразовскис.
Министерство финансов идею поддерживает и считает, что поправки к закону о труде не станут проблемой для латвийцев.
«Мы одна из тех стран, где очень хорошо развиты банковские услуги. Мы уже на шаг впереди многих стран и действительно используем безналичный расчет, так что я не думаю, что это привело бы к большим изменениям. В современном мире, понятно, что расчет безналичными деньгами намного удобнее и выгоднее для борьбы с теневой экономикой. Главное, чтобы банки не использовали это в целях повышения стоимости своих услуг», - сказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
По мнению самих латвийцев — ликвидировать наличные средства, как способ выплаты зарплаты — не стоит. Не все к этому готовы.
Идея Ассоциации коммерческих банков Латвии сейчас находится на стадии обсуждения с социальными партнерами, и по плану должна быть принята уже в этом году. Если ее поддержит Сейм. Нынешний, или уже новый. В Банке Латвии отмечают, на общий оборот наличных средств это не повлияет.
«Несмотря на новые технологии, оборот наличных денег каждый год повышается на 4-5% в еврозоне в целом, и в Латвии в частности. Это показывает, что мы не можем только на узкую сферу смотреть, где кто-то как-то может использовать наличные деньги. Наличные деньги — это нормальный вид платежа», - сказал член правления Банка Латвии Янис Блумс.
По прошлогодним данным в обороте находилось 43 млн латвийских евро банкнот, и 295 млн монет.
LSM
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