Страны Балтии могут лишиться до четверти еврофондов — Financial Times

Новости Латвия | 29 мая 2018 | 18:49

В следующем бюджетном периоде Евросоюза (2021-2027) страны Балтии и Вышеградской группы получат из Фонда выравнивания ЕС в общей сложности на 37 млрд. евро меньше, чем в текущем периоде, предусматривает проект основного финансового документа ЕС. Часть высвободившихся средств будет направлена в страны «старой» Европы, пострадавшие от финансового кризиса. Латвию это перераспределение затронет мало — в отличие от Эстонии и Литвы.

Сильнее всего — на 24% — финансирование на проекты выравнивания предполагается уменьшить именно для Эстонии и Литвы, а также Венгрии и Чехии, пишет сегодня газета Financial Times, ссылающаяся на проект документа, виденный ее корреспондентом. Для Польши коррекция будет означать сокращение на 23%, или же на 19,5 млрд. евро.

Для ряда стран — в том числе Латвии и Словакии (а также Нидерландов, Дании, Швеции и Бельгии) — еврофинансирование формально останется на прежнем уровне. Для Латвии и Словакии это означает примерно 45 евро в год на душу населения (300 евро на душу на протяжении всего бюджетного периода). Даже после всех коррекций это примерно втрое больше, чем, например, предполагается направить в Италию.

Финансирование этой страны должно вырасти на 6,4%. Для Испании увеличение составит 5% (до 34 млрд. евро), для Греции — 8% и для Италии — на 6,4%.

Такое перераспределение Еврокомиссия аргументирует тем, что финансовый кризис привел к «эволюции неравенства» в Европе, пишет со ссылкой на документ Financial Times, Именно поэтому наибольший объем ограничений и урезаний финансирования приходится на страны «новой» Европы. Они, как пишет газета, «непропорционально выиграли от программы [еврофинансирования] c момента большого расширения [Европейского] Союза на восток в 2004 году».

Некоторые государства же «старой» Европы нуждаются в дополнительных средствах потому, что особенно тяжело пострадали от финансового кризиса, начавшегося 10 лет назад.

Газета подчеркивает, что пока речь идет о проекте, вокруг которого продолжаются дискуссии представителей стран-участниц. Окончательный вариант, возможно, будет представлен сегодня.

Ранее Rus.Lsm.lv сообщал об опасениях относительно того, что финансирование Латвии в следующем бюджете ЕС может уменьшиться на 15-20%. Латвийские должностные лица заверяли, что будут решительно противиться такому решению и искать союзников.

В рамках политики выравнивания (как следует из названия, призванная «выровнять» уровни жизни в государствах ЕС) в свою первую полную бюджетную «семилетку» в ЕС (2007-2013 гг.) Латвия получила в общей сложности 4,53 млрд. евро, в текущем бюджетном периоде (2014-2020 гг.) ей отводится уже несколько меньше — 4,4 млрд. евро. За это время в Латвии евро существенно «полегчал»: так, из-за инфляции, согласно ЦСУ, с января 2007 года по апрель 2018 года он обесценился на 41,6%. С другой стороны, этот эффект отчасти компенсируется сокращением населения, которое за тот же срок уменьшилось с 2,2088 млн. человек до 1,9247 млн. человек, т.е. на 13%.

LSM