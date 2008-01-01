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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 мая

Международный день миротворцев ООН

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Луна должна принести вам вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым.

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Новости Латвия | 29 мая 2018 | 18:47

Вторник, 29 мая: жаркое весеннее лето продолжается

В первой половине недели высокая температура в Латвии сохранится, а вот с четверга начнут поступать арктические воздушные массы, поэтому похолодает, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня ожидается +28 градусов тепла. В южных районах потеплеет вплоть до +31 градусов. Ветер западного направления будет слабым. Весь день будет солнечно.

В столице 29 мая будет ясное небо. Столбик термометра днем поднимется до +27..+29 градусов. Также, днем ветра почти не будет.

Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.

LSM

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