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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 мая
Международный день миротворцев ООН
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Луна должна принести вам вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым.
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Новости Латвия | 29 мая 2018 | 18:47
Вторник, 29 мая: жаркое весеннее лето продолжается
В первой половине недели высокая температура в Латвии сохранится, а вот с четверга начнут поступать арктические воздушные массы, поэтому похолодает, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня ожидается +28 градусов тепла. В южных районах потеплеет вплоть до +31 градусов. Ветер западного направления будет слабым. Весь день будет солнечно.
В столице 29 мая будет ясное небо. Столбик термометра днем поднимется до +27..+29 градусов. Также, днем ветра почти не будет.
Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.
LSM
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