Молодежь из разных стран приглашает на конкурсы 1-го июня

Новости Общество | 28 мая 2018 | 18:33

В день защиты детей, 1 июня, в Центральном парке, на улице Райня 27, с 16.00 до 19.00 пройдет мероприятие “Активный отдых вместе с семьёй”.

Главная идея мероприятия – поднятие соревновательного духа молодежи Даугавпилса и популяризация семейного активного отдыха

В этом празднике примет участие и молодёжь с международного проекта “Window to Europe”. Участники проекта из Армении, Румынии, Латвии и Испании проведут мастер классы по танцам и рукоделию, игры и совместный флэш-моб.

Также вас ждут:

- семейные эстафеты

- призы

- игры с фрисби («летающая тарелка»)

- и конечно конкурс на виртуозное владение мячом («футбольная стенка»), победители которого получат награду!

Праздник “Активный отдых вместе с семьёй” организует Молодежный Департамент Даугавпилсской Думы. Активности подготовленные участниками молодёжного проекта, организует общество “Daugavpils Street Culture” в сотрудничестве с обществом “Erfolg” и обществом “Bioetika” и при финансовой поддержке программы Erasmus+.

Daugavpils.lv