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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 мая
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Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 28 мая 2018 | 18:33
Молодежь из разных стран приглашает на конкурсы 1-го июня
В день защиты детей, 1 июня, в Центральном парке, на улице Райня 27, с 16.00 до 19.00 пройдет мероприятие “Активный отдых вместе с семьёй”.
Главная идея мероприятия – поднятие соревновательного духа молодежи Даугавпилса и популяризация семейного активного отдыха
В этом празднике примет участие и молодёжь с международного проекта “Window to Europe”. Участники проекта из Армении, Румынии, Латвии и Испании проведут мастер классы по танцам и рукоделию, игры и совместный флэш-моб.
Также вас ждут:
- семейные эстафеты
- призы
- игры с фрисби («летающая тарелка»)
- и конечно конкурс на виртуозное владение мячом («футбольная стенка»), победители которого получат награду!
Праздник “Активный отдых вместе с семьёй” организует Молодежный Департамент Даугавпилсской Думы. Активности подготовленные участниками молодёжного проекта, организует общество “Daugavpils Street Culture” в сотрудничестве с обществом “Erfolg” и обществом “Bioetika” и при финансовой поддержке программы Erasmus+.
Daugavpils.lv
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