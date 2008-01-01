Блошиный рынок в Даугавпилсе!

Новости Общество | 28 мая 2018 | 18:31

В течении всего лета в Даугавпилсской крепости каждую первую субботу месяца ждём Вас на Блошиный рынок в крепости.

Приглашаем всех горожан и гостей города поделится своими рассказами и историями о Ваших товарах, возможно кто-то ищет именно то, что у Вас пылится на полке и с удовольствием приобретёт. Поищите на полках своих квартир, гаражей и домов, будьте смелее!

Ждём покупателей и продавцов в Даугавпилсской крепости по ул. Николая 9 (возле скульптуры крепостной лошади).

Второй блошиный рынок пройдёт 2 июня (в субботу) 2018 года с 10.00 до 15.00!

Может именно у Тебя есть то-что кто-то ищет.

Звоните и подавайте заявку – 22425156

До встречи эту и последующие каждую первую субботу месяца!

Организует общество ”Atmiņu lāde”, при поддержке Даугавпилсской городской думы и Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости.

Daugavpils.lv