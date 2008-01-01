Новости Общество | 28 мая 2018 | 18:28

1 июня в 16:20 в детском секторе игровой площадки Центрального (железнодорожного) парка будет открыт новый объект городской среды – мышка, которой малыши смогут отдать свои соски. Взамен мышка поможет малышам стать взрослее и приобрести новые полезные навыки.

О том, как это работает, маленьким горожанам и их родителям в день открытия нового объекта покажут участники детской студии Даугавпилсского театра «Arlekīns» под руководством Майи Корклиши.

Идея о создании в нашем городе такого объекта, благодаря которому малыши смогут расставаться со своими сосками и символично переходить на новый этап взросления, принадлежит клубу Laimīgi bērni un vecāki. Его руководитель Алла Ринкевич обратилась с этой идеей к мэру города Рихарду Эйгиму, и он решил ее реализовать.

«Прежде я не мог понять, почему на небольшое деревце в моем парке в Науенской волости люди привязывают детски соски. Теперь дети смогут отдавать ставшие им ненужными соски мышке. Недаром иногда родители на вопрос ребенка «Где соска?» отвечают: «Мышка унесла»», - говорит мэр Даугавпилса Рихард Эйгим.

Городская дума Даугавпилса и клуб Laimīgi bērni un vecāki приглашают всех малышей, которые только готовятся повзрослеть или уже хотят отдать свою соску мышке-волшебнице, на открытие нового объекта в пятницу, 1 июня, в 16:20. Напомним, что в этот день с 16:00 до 19:00 в этом парке будет проходить праздник, организованный Молодежным отделом Думы.

Daugavpils.lv