Подводный мир в библиотеке

Новости Культура | 28 мая 2018 | 18:26

В ожидании Международного дня защиты детей 1 июня в 13:00 в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки состоится открытие выставки творческих работ учащихся Даугавпилсской средней школы № 3 – «Подводное царство».

Выставка создавалась под руководством педагога Дайги Васильевой. Рисунки выполнены в разных техниках – использовались карандаши, мелки, фломастеры.

В экспозиции «Подводное царство» представлены работы учащихся начальной и основной школы. Героев своих рисунков дети выбирали самостоятельно. В результате на бумаге появился мир, наполненный движением и жизнью. Его населяют реальные водные обитатели и фантастические, выдуманные существа. Большие и маленькие, они пестрят всеми цветами радуги и разнообразием форм. Учительница визуальных искусств Дайга отметила, что среди экспонатов есть не только индивидуально выполненные работы, но и результаты совместного творчества – рисунки большего формата, над которыми дети работали в паре.

Открытие выставки рисунков состоится в знаменательный день – 1 июня. Для учащихся это начало летних каникул. Также – это Международный день защиты детей, который отмечается во всем мире. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Обычно в этот день проводятся различные развлекательные мероприятия, а также акции, посвященные безопасности детей.

Выставка творческих работ учащихся Даугавпилсской средней школы № 3 «Подводное царство» будет доступна до 30 июня в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж). В целях информирования общественности на мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.

Информацию подготовила:

Заведующая Сектором периодики

Отдела обслуживания читателей ЛЦБ

Елена Евсеева

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