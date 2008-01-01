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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 мая
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Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 28 мая 2018 | 10:22
С четверга существенно похолодает
В четверг, 31 мая, в Латвию начнут поступать арктические воздушные массы, поэтому температура воздуха существенно понизится, свидетельствуют последние прогнозы.
До среды сохранится жаркая погода, температура воздуха местами может достигать +30 градусов. Прохладнее будет на побережье, где ветер будет дуть с моря.
В четверг усилится северный, северо-восточный ветер и в Латвию постепенно начнет поступать воздух из Арктики. Понизится не только температура воздуха, но и влажность, поэтому сухость и пожароопасность повысятся.
По прогнозам Global Forecast System самым прохладным днем будет 1 июня, когда температура воздуха не превысит +14..+19 градусов.
В первую июньскую ночь температура воздуха почти на всей территории страны опустится ниже +10 градусов, местами - до 0 градусов. Местами, особенно на востоке страны на высоте травы возможны заморозки.
Следующая неделя будет преимущественно солнечной, есть вероятность того, что сухость сохранится и позднее.
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