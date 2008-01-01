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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 мая
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Вилхелмс, Винис / Анастасия, Дмитрий
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Сегодня всевозможные партнерские связи как делового, так и личного характера будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности проведете в развлечениях.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 28 мая 2018 | 09:31
Понедельник, 28 мая: жарко и сухо
В Латвии ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет слабым, 2-5 м/с. Температура воздуха от +24 до +28 градусов, местами на побережье — +20…+22 градуса.
В Риге незначительная облачность, также без осадков. Ветер также слабый. Воздух прогреется до +26... 27 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
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