Понедельник, 28 мая: жарко и сухо

Новости Латвия | 28 мая 2018 | 09:31

Пресс-фото Пресс-фото

В Латвии ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер будет слабым, 2-5 м/с. Температура воздуха от +24 до +28 градусов, местами на побережье — +20…+22 градуса.

В Риге незначительная облачность, также без осадков. Ветер также слабый. Воздух прогреется до +26... 27 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM