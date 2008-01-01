Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

28 мая

Именины:
Вилхелмс, Винис / Анастасия, Дмитрий

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Сегодня всевозможные партнерские связи как делового, так и личного характера будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности проведете в развлечениях.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
13 .. 15 C
Утро
18 .. 20 C
День
23 .. 25 C
Вечер
19 .. 21 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...

2. Затмения Солнца и Луны {2}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Зато нас по головке погладят! {185}

5. Приглашает практический семинар по дизайнерскому мышлению radi!2018

6. В Даугавпилсской больнице занятия провёл профессор медицины из США

7. Автобусы и трамваи {167}

8. Бал Марты в Даугавпилсе намечен на 19 мая {10}

9. Городские зоны отдыха в ожидании ценителей отдыха

10. В Даугавпилсе проходят традиционные дни Славянской культуры

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Латвия | 28 мая 2018 | 09:31

Понедельник, 28 мая: жарко и сухо

Пресс-фото

В Латвии ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер будет слабым, 2-5 м/с. Температура воздуха от +24 до +28 градусов, местами на побережье — +20…+22 градуса.

В Риге незначительная облачность, также без осадков. Ветер также слабый. Воздух прогреется до +26... 27 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

Добавить комментарий

 