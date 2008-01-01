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Новости Латвия | 25 мая 2018 | 19:01

Латвию ждет жаркая неделя

В течение ближайших семи дней на всей территории страны сохранится очень теплая погода, свидетельствуют прогнозы.

Эти выходные будут солнечными. Правда, в субботу есть небольшой риск дождя в некоторых частях Курземе. Температура воздуха во второй половине дня составит +23... +28 градусов, местами на побережье немного холоднее. Ночью воздух прогреется до +10... +15 градусов.

В начале следующей недели будет еще немного жарче, местами столбик термометра достигнет отметки +30, но ближе к выходным, вероятно, станет на несколько градусов прохладнее — но все равно будет очень тепло.

Всю следующую неделю также будет сухо. В некоторые дни возможны небольшие грозы, однако они прогремят лишь над некоторыми районами.

LSM

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