Стадион в Даугавпилсе будет строиться ещё год

Новости Общество | 25 мая 2018 | 19:00

В Даугавпилсе в следующем году планируют завершить реконструкцию стадиона «Эспланада», который станет основной игровой ареной городского футбола. Искусственное покрытие для поля предоставит Латвийская футбольная федерация — в рамках программы по развитию футбола в стране, остальные средства вкладывает самоуправление и государство, сообщает Латгальская студия Latvijas radio. Общий объем финансирования составит около 1 млн евро.

Работы по демонтажу старого футбольного ковра на стадионе «Эспланада» в Даугавпилсе были проведены в прошлом году. Тогда же планировалось приступить к укладке нового покрытия. Однако работы были приостановлены, и строительная техника вновь зашумела на стадионе только этой весной. Причину задержки объяснил исполняющий обязанности начальника департамента спорта и молодёжи Даугавпилса Михаил Енбаев.

«Было принято решение приостановить укладку покрытия. Было подготовлено основание, но в связи с плохими погодными условиями решили перенести строительные работы, а именно укладку самого поля, на 2018 год. Я считаю, что хозяйственно подошли к этому вопросу — и правильно сделали, так как был риск, что поле будет постелено неправильно. В этом году где-то к середине июля планируется уложить его и первый этап строительства закончить».

Укладка нового покрытия началась уже на этой неделе, но это только часть всех запланированных работ, продолжает директор Даугавпилсской футбольный школы Наурис Мацкевич.

«Надо повесить сетки, привезти новый инвентарь, который уже закуплен под этот стадион. Плюс скоро должны объявить закупку по освещению — это первая очередь реализации проекта. Все коммуникации пойдут во второй очереди — имеются в виду раздевалки, трибуны и всё остальное, что необходимо, чтобы там был небольшой, но очень уютный стадиончик».

Единственное, на что не придётся тратиться самоуправлению — приобретение, транспортировка и укладка искусственного покрытия, которое предоставляет Латвийская федерация футбола, в рамках своей программы развития инфраструктуры, рассказывает исполнительный директор LFF Эдгар Пукинскис.

«Всю инфраструктуру и основание подготавливает самоуправление. Федерация оплачивает само покрытие, его транспортировку и укладку. В среднем стоимость такого стандартного покрытия составляет около 250 тысяч евро. Такие ковры для футбольных полей мы устанавливаем по всей Латвии. Их количество уже приближается к ста. Даугавпилс — единственный город республиканского значения, где мы обновляем инфраструктуру. Много лет назад мы там укладывали синтетическое покрытие, но оно уже отслужило свой срок».

Сроки сдачи стадиона в эксплуатацию будут зависеть от процедуры закупок. Если решения конкурсной комиссии не будут оспариваться, то все работы будут завершены к середине следующего года. Размер поля останется неизменным, 105 на 68 метров, что соответствует международным стандартам. Вместимость трибуны с козырьком составит более 1100 мест. Стоимость стадиона по итогам всех работ может достичь примерно 1 миллиона евро, продолжает директор футбольной школы Наурис Мацкевич.

«Примерно 155-170 тысяч мы потратили на всю подготовку, снятие старого ковра, чтобы установить новые заборы, закупка сеток и инвентаря — это около 170 тысяч евро. Всё, что связано с полем нам обеспечивает футбольная федерация. Плюс, что мы планировали на первую очередь работ — освещение, нам 300 тысяч выделило государство. По подсчётам, плюс-минус всё, что связано с освещением, трибунами и раздевалками — это около 1 миллиона евро».

В футбольной школе Даугавпилса обучается более 400 детей и когда «Эспланада» выпала из списка тренировочных баз возникли трудности, отмечает Наурис Мацкевич.

«Сейчас у нас всё плохо, но летом ситуация улучшится, потому что дети смогут тренироваться утром и до обеда. В школьное время ситуацию у нас очень плохая. На данный момент стадион «Строитель» работает без выходных. Там как с двух часов начинаем тренироваться, так всё всегда занято и этого не хватает, потому что, когда официальные игры, тогда у кого-то тренировки выпадают. Мы закрываем эти дыры, которые произошли из-за того, что у нас нет стадиона «Эспланада» школьными стадионами. Это школы №3, №11 и №16».

Команда Даугавпилса играет в первой лиге чемпионата Латвии — это второй по силе дивизион национальных первенств. В этом сезоне клуб выступает под названием «Даугавпилс/Прогресс» и поставил перед задачу выйти в высшую лигу.

LSM