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Новости Спорт | 25 мая 2018 | 18:56
В Даугавпилсе первый раз проходят матчи Европейской Серебряной лиги по волейболу
В Даугавпилсе впервые проходит грандиозное спортивное мероприятие - матчи Европейской Серебряной лиги по волейболу. Спустя 11 лет, латвийская мужская сборная по волейболу, возвращается в престижные соревнования этой лиги.
После успешного возвращения в Клагенфурте с победой в четырёх сетах над хозяевами австрийцами, латвийская волейбольная сборная следующие две игры проводит в одном из традиционных центров волейбола нашей страны – Даугавпилсе.
23 мая в Даугавпилсском Олимпийском центре состязались сборные Латвии и Македонии. Это была победа Латвийской сборной и лучшим игроком признан наш Денис Петров. Радуемся и гордимся!
26 мая в 18.00 ещё одна игра – Латвия – Косово.
В сборной Латвии играют четверо волейболистов – даугавпилчан – Денис Петров, Александр Кудрешов, Андис Цимошко и Томс Шванс.
24 мая в Даугавпилсском Олимпийском центре состоялась встреча с игроками, их первыми тренерами, руководителями спортивной отрасли города. Парни признают, что старт своей спортивной карьеры им дала именно волейбольная школа родного города.
Все четверо игроков сборной благодарны своим первым тренерам – Эдгару Савицкому, Борису Чолокяну, Анатолию Логачёву, которые открыли для них волейбол и, конечно же, они рады участвовать в соревнованиях такого ранга в своём родном городе.
Опытные тренеры Даугавпилсской волейбольной школы удовлетворены от сделанной работы, когда видят своих воспитанников в игре такого высокого ранга, гордятся их успехами.
Среди участников встречи был депутат Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский. Он подчеркнул, что для нас очень большая ответственность и честь принимать спортивное мероприятие такого высокого уровня.
В нашем городе есть давние традиции волейбола, своя школа волейбола и свои волейболисты, которые делают узнаваемым имя Даугавпилса далеко за его пределами.
Daugavpils.lv
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