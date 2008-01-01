Пятница, 25 мая: летнее тепло сохранится

Новости Латвия | 25 мая 2018 | 08:15

В последний рабочий день этой недели осадков не ожидается - погода сохранится теплая и приятная, прогнозируют метеорологи. Учитывая отсутствие дождей, метеоцентр оставил в силе свое «желтое» предупреждение о повышенной пожароопасности в лесах как минимум до 27 мая — по всей стране.

Воздух сегодня прогреется до +20...+26 градусов. Ветер преимущественно восточного направления будет дуть со скоростью 2-5 м/сек.

В Риге днем потеплеет до +25 градусов, ветер восточный, слабый. Весь день небо будет ясным, возможна легкая облачность.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM