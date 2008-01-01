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Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.
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Новости Латвия | 25 мая 2018 | 08:15
Пятница, 25 мая: летнее тепло сохранится
В последний рабочий день этой недели осадков не ожидается - погода сохранится теплая и приятная, прогнозируют метеорологи. Учитывая отсутствие дождей, метеоцентр оставил в силе свое «желтое» предупреждение о повышенной пожароопасности в лесах как минимум до 27 мая — по всей стране.
Воздух сегодня прогреется до +20...+26 градусов. Ветер преимущественно восточного направления будет дуть со скоростью 2-5 м/сек.
В Риге днем потеплеет до +25 градусов, ветер восточный, слабый. Весь день небо будет ясным, возможна легкая облачность.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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