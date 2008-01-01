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Сегодня вам стоит отвлечься от мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных, близких и иных представителях рода человеческого. Может статься, что в последнее время вы стали слишком требовательны к ним, и чересчур мягки к себе.
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Новости Спорт | 24 мая 2018 | 19:51
Спортивная ЛАВКА
Уже со следующей недели 28 мая в рамках Недели Здоровья пройдет Спортивная Лавка! Поэтому приглашаем всех спортсменов, ЗОЖников, тех, кто хочет стать таковыми и просто заинтересованных на Спортивную ЛАВКУ, которая пройдет на открытой местности возле Ледового дворца в 18.30.
В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие пройдет в помещении Ледового дворца.
В этот раз нас ждут увлекательные рассказы от опытных людей которые внесли вклад в развитие спорта как в Латвии, так и заграницей:
Oļegs Frīds и Viktorija Kozlovska, туристический клуб ,,Подснежник,,
Griķu ğimene, Daugavpils runners
Mario Kalmre (Igaunija), основатель центра спортивных развлечений ,,Spot of Tallin,, организатор Simple Session, строитель скейтпарков
Итак, ждем всех на спортивной ЛАВКЕ, начнем неделю здоровья с теоретических основ, на которых строится спортивная культура, а вот практические навыки можно будет продемонстрировать в Дворовых играх. В рамках Недели Здоровья в Даугавпилсе Дворовые игры пройдут:
29.05 в 16.00 на спортивном стадионе по ул.Варшавас
30.05 в 17.00 на химии в парке Пороховки
03.06. в 14.00 в Крепости
Что такое дворовые игры? Во что мы играли в детстве во дворах? В резиночки, в фишки, в бадмонтон, в калимбамба, в светофор, в городки, в классики. Хотите вспомнить, как это было, обязательно приходите на Дворовые игры, поиграем вместе! Вход свободный!
LAVKA – цикл разговоров на лавочке, посвященный различным темам, в которых приглашенные гости в неформальной обстановке делятся своим опытом.
Разговорная ЛАВКА и Дворовые игры проходит в рамках проекта №9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия, способствующие здоровью и профилактике заболеваний в городе Даугавпилсе»
Daugavpils.lv
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