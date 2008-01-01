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Новости Культура | 24 мая 2018 | 19:49

В Даугавпилсе проходят традиционные дни Славянской культуры

Традиционно в мае в Даугавпилсе проходят Дни славянской культуры. Это мероприятия, который собирают много горожан и гостей, зрителей и участников.

24 мая молебен в часовне Александра Невского в 12.00 стал моментом торжественного открытия этого события в нашем городе.
В этот день православный мир празднует день рождения святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - первоучителей и просветителей славянских.
В конце молебна всех участников мероприятия поздравил генеральный консул России в Даугавпилсе Андрей Владимиров. Он выразил свою признательность организаторам праздника за вложенный труд, городской Думе за поддержку. Как важным отметил факт, что эта традиция в Даугавпилсе живёт уже 23 года. Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов пожелал всем мира и согласия.
После торжественного богослужения все его участники совершили Крестны ход на площадь Единства, где прошёл концерт, посвященный столетию Латвии ,,Восхваляем тебя, родной край”. В концерте приняли участие гости из Владимира (Россия) – фольклорный ансамбль ,,Русь”.
Организаторы всех мероприятий – Центр русской культуры в сотрудничестве с Центрами белорусской и украинской культуры.
Эти праздничные дни – одно из самых насыщенных мероприятиями событий года в Даугавпилсе.
Это концерты, необычные выставки, презентации сборников и авторских книг, встречи с творческими людьми. Ключевые мероприятия центров национальных культур посвящены 100-летию Латвии.
Закрытие творческого сезона и Дней славянской культуры пройдет 30 мая в Центре русской культуры (ул.Варшавас 14) и завершится концертом творческих коллективов Центра русской культуры ,,Подарок любимой Латвии”. 

Daugavpils.lv

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