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Новости Происшествия | 24 мая 2018 | 09:43
Таможня нашла контрабанду в вагонах с углем и кукурузой
Сотрудники Службы государственных доходов (СГД) предотвратили три попытки провоза на территорию Латвии 1768 400 контрабандных сигарет. Преступники спрятали табачные изделия под углем и кукурузой.
По данным СГД, 23 мая сигареты обнаружили на таможенном пункте Индра при проверке грузового состава, прибывшего из Беларуси. 58 400 сигарет "Премьер" и "Фэст" с белорусскими акцизными нашли в вагонах при сканировании вагона с каменным углем.
Днем ранее 70 000 сигарет "Премьер" нашли в Индре при проверке еще одного поезда, прибывшего из Беларуси. Кроме того, как отмечают таможенники, 16 мая упаковки с 40 000 сигарет "Премьер" обнаружили при сканировании вагонов поезда, перевозивших кукурузу.
По всем трем фактам контрабанды начаты процессы.
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