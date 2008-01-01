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Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.

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Новости Латвия | 24 мая 2018 | 09:30

Четверг, 24 мая: Латвия снова начинается «прогреваться»

D-fakti.lv

В ближайшие дни температура воздуха начнет повышаться. В четверг в Латвии будет преимущественно солнечно, только после обеда на небе появится небольшая облачность.

После полудня синоптики предсказывают до +24..+26 градусов в восточных городах, а в Курземе— около +17..+19 градусов. Северный ветер будет слабым.

В Риге во второй половине дня столбик термометра будет на отметке в +20..+22 градуса. Весь день будет почти безветренно и солнечно.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM

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