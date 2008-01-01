Четверг, 24 мая: Латвия снова начинается «прогреваться»

Новости Латвия | 24 мая 2018 | 09:30

D-fakti.lv D-fakti.lv

В ближайшие дни температура воздуха начнет повышаться. В четверг в Латвии будет преимущественно солнечно, только после обеда на небе появится небольшая облачность.

После полудня синоптики предсказывают до +24..+26 градусов в восточных городах, а в Курземе— около +17..+19 градусов. Северный ветер будет слабым.

В Риге во второй половине дня столбик термометра будет на отметке в +20..+22 градуса. Весь день будет почти безветренно и солнечно.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM