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24 мая
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Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 24 мая 2018 | 09:30
Четверг, 24 мая: Латвия снова начинается «прогреваться»
В ближайшие дни температура воздуха начнет повышаться. В четверг в Латвии будет преимущественно солнечно, только после обеда на небе появится небольшая облачность.
После полудня синоптики предсказывают до +24..+26 градусов в восточных городах, а в Курземе— около +17..+19 градусов. Северный ветер будет слабым.
В Риге во второй половине дня столбик термометра будет на отметке в +20..+22 градуса. Весь день будет почти безветренно и солнечно.
Медицинский тип погоды второй благоприятный.
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