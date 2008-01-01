Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

24 мая

День славянской письменности и культуры

Именины:
Илвия, Марлена, Зиедоне / Иосиф, Кирилл, Мефодий

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
10 .. 12 C
Утро
16 .. 18 C
День
21 .. 23 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Новости Латвия | 24 мая 2018 | 09:28

В конце мая будет сухо и жарко

D-fakti.lv

В этом месяце на большей части территории страны, вероятно, дождей не будет, свидетельствуют прогнозы.

Во второй половине недели погода будет солнечной, дождя не ожидается, днем температура воздуха поднимется до +20... +25 градусов, в выгодные — местами до +28 градусов. Ночи в конце недели станут теплее — в основном +9... +14 градусов.

На следующей неделе погоду продолжит определять сильный антициклон, который обеспечит летнюю жару и в основном сухую погоду. Хотя в какие-то дни на некоторые территории придут грозовые облака, они затронут очень небольшую часть Латвии. Погода останется теплой и даже жаркой, существует большая вероятность, что в последние майские дни воздух прогреется до +30 градусов.

В теплое время может вырасти число лесных пожаров, кроме того, жара негативно скажется на сельском хозяйстве.

LSM

Добавить комментарий

 