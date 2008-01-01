В конце мая будет сухо и жарко

Новости Латвия | 24 мая 2018 | 09:28

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В этом месяце на большей части территории страны, вероятно, дождей не будет, свидетельствуют прогнозы.

Во второй половине недели погода будет солнечной, дождя не ожидается, днем температура воздуха поднимется до +20... +25 градусов, в выгодные — местами до +28 градусов. Ночи в конце недели станут теплее — в основном +9... +14 градусов.

На следующей неделе погоду продолжит определять сильный антициклон, который обеспечит летнюю жару и в основном сухую погоду. Хотя в какие-то дни на некоторые территории придут грозовые облака, они затронут очень небольшую часть Латвии. Погода останется теплой и даже жаркой, существует большая вероятность, что в последние майские дни воздух прогреется до +30 градусов.

В теплое время может вырасти число лесных пожаров, кроме того, жара негативно скажется на сельском хозяйстве.

LSM