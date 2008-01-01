Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Новости Происшествия | 24 мая 2018 | 09:40

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Даугавпилсский участок полиции разыскивает Юрия Петрова 1985 года рождения, которого в последний раз видели 12 мая в п.Демене Даугавпилсского края.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие.

Был одет: возможно, спортивный костюм.

Информацию просят сообщать в полицию по телефонам: 110, 65403302 или 65403310.

D-fakti.lv