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Новости Латвия | 23 мая 2018 | 20:15
ЦСУ: 435 000 латвийцев экономически неактивны, 13 000 потеряли надежду найти работу
В первом квартале 2018 года в Латвии насчитывалось 80 тыс. безработных, что составляет 8,2% от числа экономически активных жителей, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом же почти каждый третий (30,8%) от общего числа жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет были экономически неактивны, то есть не работали и не искали активно работу.
В первом квартале 2018 года 13,3 тысячи (3,1%) экономически неактивных латвийцев заявляли, что потеряли надержду найти работу. Годом ранее этот показатель составлял 4,4%.
По сравнению с первым кварталом 2017 года безработица снизилась на 1,2 процентного пункта, по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2017 года, повысилась на 0,1 процентного пункта.
Число безработных в Латвии за год сократилось на 11,3 тыс., за квартал увеличилось на 0,3 тыс.
В первом квартале 2018 года на 3,3 процентного пункта (с 38,4% в первом квартале 2017 года до 41,7%) или 2,2 тыс. — до 32,8 тыс. увеличилось число безработных, не имеющих работы дольше года.
Уровень молодежной безработицы в первом квартале 2018 года за год снизился на 2,6 процентного пункта или 2,3 тыс. человек — до 14,7%, за квартал — на 1,8 процентного пункта или 1,1 тыс. человек.
В первом квартале 2018 года 9,5 тыс. (11,8% всех безработных) составляла молодежь в возрасте 15-24 лет. Ее удельный вес в общем числе безработных за год снизился на 1,1 процентного пункта, за квартал — на 1,5 процентного пункта.
Обследование рабочей силы в первом квартале 2018 года проводилось в 4,1 тыс. домохозяйств, в его рамках было опрошено 7,4 тыс. жителей в возрасте 15-74 лет.
Delfi.lv
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