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Новости Латвия | 23 мая 2018 | 20:14

Сейм решит вопрос о введении уроков обороны в средних школах

Сейм вскоре решит, предложить ли Кабинету министров постепенно включить уроки обороны государства в качестве обязательного учебного предмета в средних школах.

Во вторник комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила проект постановления о выполнении плана, подготовленного министерствами образования и науки и обороны, который предусматривает включение военного обучения в стандарт образования в определенном содержании обучения.

Согласно проекту постановления с 2018/2019 гг. предлагается осваивать этот учебный предмет в учебных заведениях как пилотный проект, в 2020-2024 гг. — как обязательный предмет по выбору, а с 2024 года — как обязательный предмет в государственном стандарте всеобщего среднего образования и профессионального образования.

Председатель комиссии Айнар Латковскис сообщил агентству LETA, что Сейм рассмотрит проект этого постановления в ближайшее время.

Ранее комиссия решила, что теоретическую часть военного обучения следует организовать в 10-11-м классах, а военные лагеря — после 11-го класса средней школы.

Delfi.lv

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