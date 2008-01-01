В одной из школ Земгале произошла утечка тем сочинений на экзамене по латышскому языку

Новости Латвия | 23 мая 2018 | 20:13

В одной из школ Земгале вчера на экзамене по латышскому языку произошла утечка тем сочинений, сообщила агентству LETA представитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Алиса Берзиня.

Центр получил информацию о том, что в одной из школ темы сочинения были распространены еще до начала соответствующей части экзамена, о чем свидетельствует присланная в учреждение фотография.

По поводу случившегося ГЦСО обратился в Государственную полицию, начата проверка.

Delfi.lv