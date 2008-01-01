У медколледжа в Даугавпилсе — новое оборудование для обучения студентов

Новости Общество | 23 мая 2018 | 20:11

Медицинский колледж Даугавпилса приобрел новое оборудование. Самое важное в нем — манекены с электронной «начинкой», на которых будущие медсестры и помощники врачей смогут отрабатывать практические навыки, сообщает Латгальская студия Latvijas radio. Кроме того, учебное заведение со следующего года запускает новую программу – «Лечебный массаж», для чего также был оборудован соответствующий кабинет. Деньги, почти 300 тысяч евро, удалось привлечь из еврофондов.

В медицинском колледже, который с 1 марта этого года стал структурным подразделением Даугавпилсского университета, учится 281 студент. Здесь готовят медсестер, помощников врачей, специалистов по социальной реабилитации, а с нового учебного года планируют начать новую программу – «Лечебный массаж», сообщила методист колледжа Лигита Умбрашко.

«Мы уже вынашивали эту идею несколько лет. На данный момент у нас идёт серьёзная подготовка к тому, что с нового учебного года начнём реализацию программы – лечебный массаж. Изучили рынок труда. Интенсивно предлагаем нашим потенциальным студентам – на днях открытых дверей».

Для этих целей в колледже был оснащен учебный комплекс с действующим оборудованием – различные приборы, массажные столы, ванна с гидромассажем. Как объяснила директор учебного заведения Ливия Янковская, все закупки согласовывались с профессиональными ассоциациями, чтобы студенты на выходе практически сразу могли приступать к работе. Однако массажное оборудование – часть большого проекта по обновлению технического оснащения колледжа.

«Провели ремонтные работы, подготовили материально-техническую базу и создали новые центры. Центр по уходу за пациентами. Концепцию центра мы согласовали с руководителями наших ведущих учреждений и больниц. Наша идея и цель была подготовить кабинеты таким образом, чтобы они были аналогичны таким же центрам по уходу и кабинетам по уходу в медицинских учреждениях».

Центр – кабинет, в котором находится больничная кровать с пультом управления, на которой лежит объект для отработки студенческих навыков – человеческий манекен, нашпигованный электроникой, который позволяет имитировать работу всех функций жизнедеятельности.

О работе этого оборудования рассказала преподаватель колледжа Антонина Казанова.

«Называется sim-man. Он служит для оказания неотложной помощи и реанимационным мероприятиям для помощников врачей. Здесь возможно подключить пациента к искусственной вентиляции лёгких, определённым образом имитировать кровотечение и останавливать его».

Рядом находится ещё один муляж, от которого тянутся многочисленные провода. С ним больше работают будущие медсёстры, добавила Антонина Казанова.

«Помещение адаптировали под реальную жизнь. В данном случае вы видите – процедурная комната, куда помещается пациент на кушетку. У этого муляжа очень много возможностей. Мы можем подключать дефибриллятор, смотреть кардиограмму пациенту. Разные возможности по обработке ран. Муляж включает очень много запасных частей, которые меняются, они съёмные. Разные виды травм».

Общая стоимость оборудования и подготовки помещений к работе составила 295 тысяч евро. Деньги получены из европейских фондов, рассказывает директор колледжа Ливия Янковская.

«Наши программы, которые мы сейчас осуществляем, и наши материальные вложения в рамках этого проекта направлены на будущее, потому что

в рамках проекта мы оборудовали новые помещения, провели ремонтные работы, чтобы учебный процесс стал более современным».

Студенты уже имели возможность поработать с новым оборудованием. Однако параллельно происходит обучение преподавателей, чтобы разобраться со всеми функциями оборудования и давать будущим медицинским работникам широкий спектр заданий и установок по спасению пациента.

LSM